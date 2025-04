Jafet Soto explota y regaña al comisario de la Unafut: ‘No tiene autoridad sobre mis jugadores’

El técnico del Herediano, Jafet Soto Molina, explotó contra el comisario de la Unafut, Erick Mora, de quien aseguró que, aunque tiene experiencia, se equivocó al detener los cambios mientras tomaba fotografías de las boletas respectivas.

Todo ocurrió al minuto 63, del partido que San Carlos y Herediano igualaron 1-1, en el estadio Ebal Rodríguez de Guápiles. Jafet apresuraba los cambios, buscando darle más profundidad ofensiva a su equipo e intentaba realizar las variantes: Marcel Hernández por José de Jesús González y Joaquín Alonso Hernández por Randy Vega.

En la acción se observa cómo Mora toma fotografías de las boletas de cambio, lo que enfureció a Jafet. El técnico le arrebata las boletas de las manos tanto a Hernández como al comisario Mora, y levanta los brazos mientras discutía acaloradamente con el exárbitro.

Posteriormente, el funcionario de la Unafut tomó el teléfono para verificar las fotografías, mientras Jafet regresó y volvió a reclamarle por la acción.

Durante la conferencia de prensa, el periodista Gustavo López, de Tigo Sports, le consultó a Jafet sobre su enojo. Soto fue claro: “El señor comisario se quedó con los cambios para tomarles fotos. Los cambios de los jugadores que yo quería meter, se los deja ahí. ¿Qué quiere, que esté feliz?”, aseguró.

El comunicador le repreguntó al estratega y presidente rojiamarillo si las fotografías eran para enviarlas a los periodistas, a lo que Soto respondió: “No sé si serán esas fotos, pero él tiene que esperar allá (junto al cuarto árbitro); no puede detener a los jugadores a medio camino”.

Posteriormente, agregó: “Yo necesito que mis jugadores vayan allá (donde está el cuarto árbitro) para realizar los cambios. Él no tiene ninguna autoridad sobre mis jugadores. No los puede parar; no es esa su función. No tiene la autoridad para dejarlos a medio camino. Tiene mucha experiencia, pero se equivocó en eso”.