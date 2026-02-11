Xi Jinping, presidente de China, se pronuncia sobre la elección de Laura Fernández en Costa Rica y le marca su línea roja

El presidente de China, Xi Jinping, envió un mensaje de felicitación a Laura Fernández por su elección como presidenta de Costa Rica.

Según el comunicado de la Embajada de China en el país, el mandatario asiático está dispuesto a trabajar con Fernández para fortalecer la confianza política mutua y promover la cooperación en diversos ámbitos.

Reafirmaron que dichas acciones se realizarán sobre la base del principio de una sola China. En referencia a la reivindicación china sobre la isla de Taiwán.

En media campaña electoral, la embajada china tuvo un fuerte cruce con el entonces candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, después de que este propusiera restablecer relaciones diplomáticas con Taiwán.

“Xi dijo que concede gran importancia al desarrollo de las relaciones entre China y Costa Rica”, detalló el comunicado de la embajada.

El presidente chino afirmó que su país y Costa Rica lograron un rápido avance en sus vínculos bilaterales desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 18 años.

“Los hechos han demostrado plenamente que el desarrollo de las relaciones entre China y Costa Rica sirve a los intereses fundamentales de ambos países y de sus pueblos, y refleja la tendencia predominante de los tiempos y la aspiración compartida de la población”, finalizó el mandatario chino.

En días pasados, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se comunicó con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, para felicitarla por su reciente victoria electoral.