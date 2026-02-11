Política

Xi Jinping, presidente de China, se pronuncia sobre la elección de Laura Fernández en Costa Rica y le marca su línea roja

En días pasados, Estados Unidos también se había comunicado con Fernández

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Xi Jinping, presidente de China, felicita a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández.
Xi Jinping, presidente de China, felicita a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. (Canv/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezChinaXi JinpingCambio de gobierno
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.