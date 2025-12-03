Política

Embajada de China en Costa Rica lanza advertencia a Eli Feinzaig: ‘No juegue con fuego’

Según Feinzaig, su propuesta de restablecer lazos con Taiwán no implicaría romper con China

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Cristian Mora
Debate de candidatos presidenciales sobre el futuro de la educación
Eliécer Feinzaig propuso retomar las relaciones diplomáticas con Taiwán, sin romper con China. (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Eliécer FeinzaigPLPChinaTaiwán
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.