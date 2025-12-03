Embajada de China en Costa Rica lanza advertencia a Eli Feinzaig: ‘No juegue con fuego’

La Embajada de la República Popular China en Costa Rica reaccionó este martes a las declaraciones del candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliecer Feinzaig, quien propuso en su plan de gobierno restablecer relaciones diplomáticas con Taiwán pero sin romper los vínculos con el gigante asiático.

La delegación instó al candidato a dejar de enviar “señales erróneas” a las fuerzas secesionistas por la independencia de Taiwán y “no jugar con el fuego en los asuntos tocantes a intereses medulares de la parte china”.

En declaraciones a La Nación, Feinzaig afirmó: “Nadie está proponiendo romper las relaciones diplomáticas ni mucho menos romper las relaciones económicas con China”.

Añadió que su propuesta consiste en “simple y sencillamente establecer relaciones con la República de China en Taiwán y hacer el intercambio de misiones diplomáticas como cuando se establecen relaciones con cualquier país democrático”.

La embajada respondió que estos señalamientos “confunden lo correcto y lo incorrecto”, intervienen en la política interna china y violan el principio de una sola China. Recalcó que el Gobierno de la República Popular China es el único legítimo que representa a todo el país y que Taiwán forma parte inalienable de su territorio.

“El principio de una sola China es un consenso universal de la comunidad internacional y una norma básica en las relaciones internacionales. Es también la base política y la precondición fundamental para que China se desarrolle las relaciones amistosas con todos los países del mundo”, dijo la Embajada de China.

Según el comunicado, contraponer “democracia versus totalitarismo” solo alimenta la división y la confrontación internacional, porque Feinzaig dijo que la política exterior costarricense “debería contemplar principios y el respaldo a las democracias y la condena a las autocracias y a los totalitarismos, y la idea de restablecer relaciones con Taiwán obedece precisamente a eso”.

China calificó de "show político" la posición de Eliécer Feinzaig. (Shutterstock/Shutterstock)

La Embajada acusó a Feinzaig de intentar involucrar a China en la campaña electoral costarricense, calificando sus declaraciones como “un show político” que no corresponde con la política exterior de Costa Rica y que, además, “viola los intereses fundamentales del país y del pueblo”.

Tensiones por 5G

Eliécer Feinzaig es candidato por el Partido Liberal Progresista, con el cual también es diputado. (JOHN DURAN/John Duran)

Feinzaig reconoció el avance tecnológico de China, pero dijo que existen riesgos asociados a la ciberseguridad, debido a que Pekín no es firmante del Convenio de Budapest, lo que —a su juicio— obliga a Costa Rica a ser cautelosa con la adopción de tecnología china.

La fracción del PLP respalda la decisión del gobierno de Rodrigo Chavesde exigir que los proveedores interesados en participar en el despliegue de la tecnología 5G provengan de países que hayan ratificado el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, un requisito que ha generado tensiones diplomáticas con China. Dado que Pekín no ha suscrito ese acuerdo internacional, la condición excluye de facto a empresas chinas como Huawei.

China respondió a esas acusaciones: “La tecnología de 5G de empresas chinas son avanzadas y tiene laventaja en costos，mientras su seguridad ha sido ampliamente reconocida".

Agregó que rechazan la politización de los asuntos científico-tecnológicos.