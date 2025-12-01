Política

Wálter Céspedes sobre críticas del chavismo: ‘Laura Fernández está mal asesorada’

Douglas Soto, candidato a la segunda vicepresidencia de Pueblo Soberano, cuestionó al alcalde de Matina durante una visita de campaña al cantón limonense

Por Lucía Astorga
La campaña de Laura Fernández, candidata presidencial de Pueblo Soberano (PPSO), lanzó cuestionamientos contra el alcalde de Matina, Wálter Céspedes, del PUSC.
Walter CéspedesDouglas SotoPueblo SoberanoElecciones 2026Laura Fernández
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

