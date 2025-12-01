Wálter Céspedes sobre críticas del chavismo: ‘Laura Fernández está mal asesorada’

La campaña de Laura Fernández, candidata presidencial de Pueblo Soberano (PPSO), lanzó cuestionamientos contra el alcalde de Matina, Wálter Céspedes, del PUSC.

Wálter Céspedes, alcalde de Matina, afirmó que Laura Fernández, candidata presidencial de Pueblo Soberano (PPSO), “está mal asesorada” luego que su equipo difundiera las críticas que le dirigió el abogado Douglas Soto, aspirante a la segunda vicepresidencia del partido chavista, durante una visita de campaña al cantón limonense.

“El alcalde representa al pueblo y atacaron al alcalde del pueblo”, alegó el jerarca municipal del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) a La Nación.

Pueblo Soberano lanza críticas contra alcalde cercano al gobierno de Rodrigo Chaves

Soto manifestó que Matina “no quiere” a Céspedes y alegó que la participación del alcalde en el PUSC fue una de las razones por las que decidió renunciar a ese partido en febrero. Agregó, además, que el jerarca local “vive de la política” y que ha utilizado su cargo para favorecer a familiares, algo que —según dijo— la comunidad de Matina rechaza por completo.

Pese a los ataques en su contra desde la campaña de Pueblo Soberano, Céspedes aseguró que mantiene un “buen concepto” y “aprecio” por Laura Fernández, aunque recordó que militan en partidos distintos y cada uno libra su propia contienda.

Laura Fernández posa junto a sus candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, Francisco Gamboa y Douglas Soto. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Señaló que, por esa razón, entiende que la candidata oficialista tenga que “dar su pelea”, pero insistió en que eso no justifica la estrategia usada por su comando de campaña en Matina, la cual calificó como equivocada. Incluso dijo dudar de que Fernández estuviera de acuerdo con ese enfoque.

“Esas manifestaciones provocaron que alguna gente que estaba con ellos me llamara diciéndome que no aceptaba esa forma de hacer politiquería. No hicieron propuestas para el desarrollo del cantón y comenzaron a hacer ataques personales que no tenían ningún sentido, entendiendo que yo no soy candidato absolutamente a nada y hablando cosas que no tienen sentido alguno en una campaña que debe ser de propuestas”, argumentó el jerarca municipal.

Así halagó Rodrigo Chaves a alcalde criticado por campaña de Laura Fernández

La Nación consultó a Douglas Soto si conversó del tema con Laura Fernández, a lo que respondió: “Si usted lo quiere ver desde una óptica meramente electoral, usted incluso puede decirlo que es una posición meramente propia, mía, si lo quiere ver de alguna manera. Pero evidentemente se hicieron (las manifestaciones) en una gira de campaña”.

Céspedes ha gozado de una cercanía con el gobierno de Rodrigo Chaves durante lo más de tres años de la actual administración. En agosto de 2024, durante una visita del Poder Ejecutivo a Matina, el mandatario elogió al alcalde por ser “inteligente” y “hábil”. En ese mismo evento, el socialcristiano denominó a Laura Ferández como la “madrina de Matina”.

Molestia por candidatura del hijo de Céspedes

El alcalde indicó que detrás de las críticas lo que se pretende es desacreditar la candidatura de su hijo, José Pablo Céspedes Arceyut, quien encabeza la papeleta de candidatos a diputados del PUSC por la provincia de Limón.

“Me parece muy desacertadas esas intervenciones, porque este señor lo que pensó era que atacándome a mí, que arreándome a mí, que golpeándome a mí, iba a golpear a mi hijo. Mi hijo brilla con luz propia”, añadió Céspedes.

Soto confirmó que parte de su molestia con la figuras de Céspedes, es la participación de su hijo como aspirante a la Asamblea legislativa. “Yo creo que todo movimiento, todo partido tiene que llevar a las mejores personas, a las más capacitadas, con meritocracia, y no estar escogiendo a, ahora yo soy diputado y ahora quiero que mi hijo sea diputado y seguir viviendo de esas cosas. Ese es el motivo de mi malestar, que traté de reflejar en mi visita a Matina”, agregó.

El candidato de Pueblo Soberano aseveró que su postura es coherente con lo que ha venido sosteniendo desde que abandonó las tiendas del PUSC. “Yo no puedo aceptar y formar parte de una agrupación que únicamente se dedica, y yo que lo viví a lo interno, a postular a la familia y la argolla en puestos de elección popular”, señaló.