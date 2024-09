Vicepresidente Brunner ideó proyecto de vuelos baratos torpedeado por gobierno

El diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), aseguró que el primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner Neibig, fue quien le propuso presentar un proyecto de ley sobre vuelos de bajo costo a Centroamérica, el cual ahora afronta una férrea oposición del gobierno y sus legisladores.

Según Feinzaig, el vicepresidente no solo ideó el plan, sino que le expuso cuáles instituciones del gobierno se opondrían y cuáles no. Sobre el Ministerio de Hacienda, le dijo: “No tiene un ‘sí' irrestricto, pero al menos no le van a dar guerra”. Además, le sugirió cuáles datos obtener para encarar la objeción del Instituto Costarricense Turismo (ICT) y buscar aliados ligados a la industria de vuelos, como los taxis del aeropuerto y las empresas que venden seguros de viajero.

“El ICT sí se va a oponer, con la misma lógica de ‘pérdida de ingresos’ (…). Brunner dice que se puede hacer referencia al efecto de las aerolíneas de bajo costo en Europa. Comex está muy apuntado (…). MOPT y MEIC van a contestar a favor”. Todas estas afirmaciones constan en las minutas de trabajo que el despacho de Feinzaig elaboró sobre dos reuniones que el diputado sostuvo en su oficina en el Congreso con el vicepresidente en setiembre y diciembre del 2023.

En la minuta de la reunión de trabajo del 12 setiembre, se anticipa que los representantes del ICT serían “los más grandes opositores”.

Desde esa fecha, Feinzaig le aseguró a Brunner y dos asesores del vicepresidente que él se comprometía a impulsar la iniciativa legal.

“Brunner manifiesta que hay aerolíneas de bajo costo interesadas en ingresar al mercado, pero no menciona nombres. Eli (Feinzaig) menciona la importancia de analizar acuerdos bilaterales de tráfico aéreo con países de origen de las aerolíneas para determinar si pueden brindar servicios en el mercado centroamericano. Eli se apunta. Les menciona que ojalá el presidente gire orden de apoyarlo”, dice la minuta de ese día.

LEA MÁS: Diputados de gobierno adoptan el filibusterismo legislativo como estrategia

Según el documento, el vicepresidente planteó al legislador que las tarifas aéreas entre países de Centroamérica son muy costosas y que el Banco Mundial había hecho un estudio para determinar por qué no entran las aerolíneas de bajo costo en la región.

Brunner y sus dos asesores plantearon bajar el impuesto de salida a la mitad y dar $4 al ICT, con un impuesto al valor agregado del 10%.

“Requeriría convenios de reciprocidad con cada país. La propuesta sería de alguna manera temporal, dependiendo de que se mantengan las condiciones de reciprocidad y del análisis de crecimiento en el tráfico”, les dijo en aquel momento Brunner a los liberales.

Registro de lo conversado el 13 de diciembre del 2023 entre el diputado Eliécer Feinzaig y el vicepresidente Stephan Brunner. Foto:

Luego, en la reunión del 13 de diciembre, en la que el vicepresidente expuso cuáles instituciones se opondrían y cuáles no, también dijo: “Los demás países están bastante anuentes, pero la mayoría está esperando a que Costa Rica dé el primer paso, porque es el que siempre atrasa”.

En esa cita, dice la minuta, Brunner también se quejó de que Hacienda no entendió que el volumen de pasajeros de las aerolíneas de bajo costo no vendría principalmente de otras aerolíneas, sino de los buses. Por eso, mencionó que eventualmente las autobuseras que viajan a Centroamérica se opondrían.

“Podrían manifestarse las autobuseras. Hacienda está ‘conversado’: se le baja la tarifa pero duplica el volumen”, dice el texto.

Tres meses después, el 5 de marzo del 2024, Feinzaig presentó el proyecto para incentivar los vuelos baratos a Centroamérica, mediante una disminución del impuesto de salida, de $27 a $14, y el tributo de entrada, de $15 a $4.

ICT alegó reducción presupuestaria

Al mes siguiente, en abril, el ICT alegó que el proyecto afectaría su presupuesto porque su financiamiento se basa en un impuesto del 5% que se aplica sobre el valor de los tiquetes vendidos en Costa Rica o cuyo origen de ruta sea el país, así como de un tributo de $15 que se cobra a cada persona que ingrese al territorio nacional por vía aérea y que haya adquirido su boleto en el exterior.

LEA MÁS: ICT advierte de erosión en su presupuesto por plan para bajar pasajes aéreos a Centroamérica

Brunner fue panelista en foro de Feinzaig

Después de haber sostenido las reuniones con ese despacho legislativo y cuando ya Eliécer Feinzaig había asumido el trabajo de presentar el proyecto y promoverlo entre las demás fracciones parlamentarias, Brunner participó como invitado y panelista en un foro del diputado sobre vuelos de bajo costo en Centroamérica, el 18 de marzo en el Salón de Jefes de Estado, Expresidentes y Expresidenta de la República, en la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, meses después, el gobierno y los diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) plantearon una fuerte oposición a la iniciativa, que los llevó incluso a utilizar el filibusterismo legislativo, es decir, la presentación de 60 de mociones sin sentido para bloquear el expediente legislativo. Luego, retiraron las mociones con la condición de que se consulte a organizaciones turísticas.

LEA MÁS: Plan para vuelos de bajo costo avanza por acuerdo entre oficialismo y PLP

El miércoles 18 de setiembre, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, negó que su fracción incurra en filibusterismo. Según dijo, lo que está haciendo es “parándosele a Eliécer Feinzaig y a sus socios para que no destruyan o le causen daño tremendo a la industria turística de este país, que genera cientos de miles de empleos”.

Alegó que los turistas extranjeros que vengan a Costa Rica preferirán irse a destinos como Tikal por $40, en Guatemala, antes que ir a otro destino costarricense.

Parte de la minuta del 12 de setiembre de la reunión de Eliécer Feinzaig, del PLP, con el primer vicepresidente, Stephan Brunner, para hablar sobre vuelos de bajo costo a Centroamérica. Foto: Captura de pantalla.

LEA MÁS: Pilar Cisneros y su bancada presentan mociones sin sentido en proyecto de vuelos baratos a Centroamérica

Feinzaig a Rodrigo Chaves: ‘Ya pare las mentiras’

En el video difundido por Eliécer Feinzaig, a través de sus redes sociales, le exigió al presidente de la República, Rodrigo Chaves, que pare las mentiras sobre supuestos intereses ocultos de parte del PLP en la promoción del proyecto sobre vuelos de bajo costo.

Más bien, el liberal se preguntó cuáles son los intereses desde el gobierno de beneficiar a las aerolíneas que cobran hasta $600 u $800 por vuelos de 50 minutos.

Feinzaig exige a Rodrigo Chaves parar mentiras sobre vuelos de bajo costo

“O si no, pregúntele a su vicepresidente, Stephan Brunner, quien fue el promotor, el que me trajo la idea de este proyecto de ley, para desarrollarlo”, indicó Feinzaig.

La Nación envió consultas al vicepresidente sobre las minutas y lo dicho por el diputado, pero no hubo respuesta.

Por otra parte, Feinzaig apuntó que los vuelos de bajo costo jamás harán que los turistas que visitan Costa Rica se queden menos tiempo, pues la tarifa baja solo es para el boleto sin derecho a equipaje, solo con el artículo personal que puede llevar el pasajero en la cabina.

“¿Usted cree que el turista alemán, holandés, que viene por tres semanas, va a dejar tirado el equipaje en Costa Rica para aprovechar el tiquete barato a Guatemala? Pare las mentiras. Si se lee el proyecto, sabría que un tiquete ida y vuelta a cualquier país rondaría los $146, no los $40, como usted pretende asustar. Presidente, ya basta de mentiras”, reclamó el diputado.