Viceministro de Justicia: Megacárcel estilo Bukele carece de contratación, apenas está en análisis de factibilidad

A pesar de las constantes afirmaciones del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Justicia, Gerald Campos, sobre la construcción de una megacárcel al estilo Bukele, en 195 días y con costos ya definidos, el viceministro de Justicia, Juan Carlos Arias Agüero, aseguró que no hay nada definido en esa propuesta.

En un oficio dirigido al diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), el jueves 15 de mayo, Arias aseguró que, a la fecha, “no se ha emitido una resolución administrativa definitiva sobre el proyecto mencionado, ni se ha formalizado contratación alguna”.

Se trata del oficio DVJ-0154-05-2025, en el cual el viceministro responde a las 18 preguntas del congresista sobre la presunta megaprisión, una especie de copia del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, construida por el gobierno de Nayib Bukele.

“Se continúa evaluando su factibilidad técnica, financiera, jurídica y operativa, así como sus impactos a mediano y largo plazo”, respondió el viceministro de Justicia al legislador frenteamplista.

LEA MÁS: ‘Megacárcel’ estilo Bukele costaría $35 millones para 5.000 privados de libertad, asegura Gerald Campos

En la nota de Juan Carlos Arias, el viceministro enfatizó que Justicia busca soluciones integrales e innovadoras para garantizar la debida custodia de personas privadas de libertad, “en condiciones dignas, seguras y humanas”.

Aseguró que, para eso, han tenido intercambios con representantes del gobierno de El Salvador, sin especificar quiénes, debido a que consideran que la administración de Bukele ha implementado medidas excepcionales frente al fenómeno delictivo de alto impacto.

¿Costos, financiamiento, tamaño, terrenos?

El 2 de mayo, junto a Rodrigo Chaves y al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, Gerald Campos aseguró que el costo del proyecto sería de $35 millones, para unos 5.000 privados de libertad.

La promesa de Chaves es construirla en 195 días. Por su parte, Campos ha dicho tanto que se construiría en este gobierno como lo contrario, es decir, que se terminaría en una próxima administración.

LEA MÁS: Nogui Acosta desmiente a ministro de Justicia sobre fondos de megacárcel: ‘No me ha comunicado el monto, eso es algo que él dijo a la prensa’

Diez días más tarde, en declaraciones al programa 7 Días, de Teletica, el ministro de Justicia sentenció que, con la venia de Nogui Acosta, el jerarca de Hacienda, podía decir que los $35 millones saldrían del Presupuesto Nacional.

No obstante, en declaraciones a La Nación, este martes, Acosta desmintió a Campos y comentó que el jerarca de Justicia no le había comunicado el monto y que él no podía haberle certificado nada sobre el financiamiento.

Pero después de decir eso temprano, el ministro de Hacienda manifestó lo contrario, el propio martes, en un comunicado compartido a las 9 p. m. de ese día. “Estos recursos provendrán del presupuesto de la República y serán incorporados mediante presupuesto extraordinario, una vez recibamos la comunicación final por parte del ministro de Justicia sobre el monto requerido para su ejecución”, afirmó Acosta.

En 7 Días, Gerald Campos manifestó que el Ministerio de Justicia tiene múltiples opciones de un terreno para la construcción de la estructura, pero evitó decir dónde sería.

LEA MÁS: Ministro de Justicia afirma que $35 millones para ‘megacárcel’ estilo Bukele saldrán del Presupuesto Nacional

En vista de las múltiples versiones diferentes que han dado los jerarcas políticos, Jonathan Acuña pidió a Justicia responder 18 preguntas específicas sobre el proyecto, pero lo único que recibió fue la contestación de Juan Carlos Arias, copiada a Gerald Campos.

Aparte de exigir datos sobre el costo y la fuente de financiamiento, Acuña preguntó por la ubicación, la existencia de permisos municipales, ambientales y administrativos, los planos, si será una copia del Cecot salvadoreño, y cuál es la fundamentación para fijar en 195 días la construcción de la obra.

Adicionalmente, el frenteamplista solicitó información sobre la población que será recluida allí, los costos de operación anuales, si será exclusiva para hombres y cuál empresa estará encargada de construirla, entre otras interrogantes.

‘Sueltan cualquier ocurrencia sin sustento’, reclama diputado

A raíz de las respuestas que recibió de parte de Justicia, el diputado Acuña calificó como una ocurrencia sin sustento la promesa que semanas atrás empezó a lanzar Rodrigo Chaves de construir una megaprisión en Costa Rica.

LEA MÁS: Plan de megacárcel tipo Bukele carece de fecha, terreno y fondos, pero Chaves promete hacerla en 195 días...

“Las investigaciones periodísticas y un conjunto de consultas que le hemos hecho directamente al Ministerio de Justicia y Paz demuestran que eso que el presidente ha dicho es una ocurrencia que no tiene el menor sustento, que es puro cuento”, calificó el frenteamplista.

Acuña señaló que la respuesta del viceministro está compuesta por un montón de generalidades y que el proyecto apenas está en estudio, no existe la propuesta y apenas está en análisis.

El diputado manifestó que se parece mucho al caso de la ruta de la educación.

“No se vale que, existiendo una crisis de inseguridad, estén haciendo politiquería con estos temas. Es un comportamiento recurrente del gobierno, proponer cualquier ocurrencia para después echarle la culpa a alguien, ya buscarán algún culpable”, dijo Acuña.