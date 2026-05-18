Política

Viceministro Alejandro Barrantes seguirá como enlace entre Casa Presidencial y diputados oficialistas

Viceministro Alejandro Barrantes asegura que su permanencia evita “curvas de aprendizaje” y facilita acuerdos en la Asamblea

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Por Lucía Astorga
Alejandro Barrantes Requeno
Alejandro Barrantes, viceministro de Asuntos Parlamentarios, se mantiene en el cargo que ocupó en la administración de Rodrigo Chaves. (Casa Presidencial/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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