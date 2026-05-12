Laura Fernández designa 32 viceministros: esta es la lista oficial

La presidenta de la República, Laura Fernández, acordó el nombramiento de 32 viceministros dentro del Poder Ejecutivo.

Mediante el acuerdo N.º 003-P publicado en el diario oficial oficial La Gaceta, la mandataria cesó a los viceministros nombrados en el gobierno de Rodrigo Chaves y procedió a nombrar los suyos, aunque muchos continúan en el cargo.

El nombramiento rige desde el pasado 8 de mayo, día en que Fernández asumió la silla de Zapote.

Nombramientos