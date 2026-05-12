Laura Fernández designa 32 viceministros: esta es la lista oficial

La presidenta de la República, Laura Fernández, acordó el nombramiento de 32 viceministros dentro del Poder Ejecutivo.
Mediante el acuerdo N.º 003-P publicado en el diario oficial oficial La Gaceta, la mandataria cesó a los viceministros nombrados en el gobierno de Rodrigo Chaves y procedió a nombrar los suyos, aunque muchos continúan en el cargo.
El nombramiento rige desde el pasado 8 de mayo, día en que Fernández asumió la silla de Zapote.
Nombramientos
- Alejandro Barrantes Requeno, viceministro de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de la Presidencia
- Charlyn de los Ángeles Sánchez García, viceministra de Asuntos Administrativos y Gestión Territorial del Ministerio de la Presidencia
- Alexander Peñaranda Zárate, viceministro de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
- Carolina Castro del Castillo, viceministra Administrativa del Ministerio de Seguridad Pública
- Nelson Barquero Pérez, viceministro de Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública
- Gerardo Castaing Bustillos, viceministro de Unidades Especiales del Ministerio de Seguridad Pública
- Omer Emilio Badilla Toledo, viceministro de Gobernación y Policía del Ministerio de Gobernación y Policía
- Nils Ching Vargas, viceministro de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Paz
- Sandra Elena Rodríguez Chaves, viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz
- Luis Antonio Molina Chacón, viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda
- Julián Arias Varela, viceministro Administrativo - Financiero del Ministerio de Agricultura y Ganadería
- Fernando Vargas Pérez, viceministro Técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería
- Ronny Alberto Rodríguez Chaves, viceministro de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía
- Ana Gloria Guzmán Mora, viceministra de Agua y Gobernanza Marina del Ministerio de Ambiente y Energía
- Christian Rucavado Leandro, viceministro de Desarrollo Empresarial y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio
- Jorge Antonio Acuña Prado, viceministro de Área Económica y Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio
- Suleyka Aymerich Pérez, viceministra Administrativa y de Gestión Estratégica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
- Pablo Camacho Salazar, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
- Sofía Fallas Barquero, viceministra de Transportes y Seguridad Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
- Sofía Ramírez González, viceministra Administrativa del Ministerio de Educación Pública
- María Alexandra Ulate Espinoza, viceministra Académica del Ministerio de Educación Pública
- Juan Carlos Esquivel Sánchez, viceministro de Salud del Ministerio de Salud
- Allan Mora Vargas, viceministro de Salud del Ministerio de Salud
- Stephanie Chandler Villalobos, viceministra del Área Laboral del Ministerio Trabajo y Seguridad Social
- Gabriela María Serrano Chinchilla, viceministra del Área Social del Ministerio Trabajo y Seguridad Social
- Alexander Castro Mena, viceministro Administrativo del Ministerio de Cultura y Juventud
- Sally Molina Villalobos, viceministra de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud
- Miguel Arrieta Berrocal, viceministro de Juventud del Ministerio de Cultura y Juventud
- Marlon Andrés Navarro Álvarez, viceministro de Planificación y Política Económica del Ministerio Planificación Nacional y Política Económica
- Alonso Zeledón Carazo, viceministro de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones
- Marisol Castro González, viceministra de Planificación Sectorial del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
- Arianna Arce Camacho, viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior