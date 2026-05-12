Política

Laura Fernández designa 32 viceministros: esta es la lista oficial

Decreto fue publicado este 12 de mayo en ‘La Gaceta’

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Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández presentó su gabinete
Laura Fernández nombró 32 nuevos viceministros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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