Política

Ministro de Justicia contradice anuncio de Laura Fernández: ‘Este decreto no viene a inventar que el año carcelario tiene 360 días. Eso ya existe’

Gabriel Aguilar dice en qué consiste el decreto, pese a que no ha sido publicado

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Por Sebastián Sánchez
El año carcelario es de 360 días, admite Justicia.
El año carcelario es de 360 días, admitió el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, luego de lo dicho por la mandataria Laura Fernández. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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