Política

¿El decreto sobre el año carcelario de 360 días que citó Laura Fernández cambia algo? Texto no se ha hecho público, pero esto es lo que sabemos

Penalistas afirman que hay mitos sobre año carcelario. Conozca qué dice realmente la ley y por qué el anuncio presidencial genera dudas legales.

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Por Sebastián Sánchez y Roger Bolaños Vargas
Traspaso de poderes. Laura Fernández asumió como presidenta de la República
Laura Fernández anunció el establecimiento en del año carcelario de "360 días" como uno de sus primeros decretos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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