TSE se prepara ante eventuales escenarios de conteo manual y total de papeletas presidenciales en las elecciones 2026

El conteo manual se realiza cuando las papeletas regresan al TSE. Normalmente se hace un escrutinio de cerca del 60% de las papeletas para presidente, pero hay circunstancias que llevarían a que en estas Elecciones 2026 se cuente voto por voto en la totalidad. Imagen con fines ilustrativos

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está preparado ante escenarios en los que tenga que contar manualmente voto por voto cada una de las papeletas para la presidencia y vicepresidencias de la República en las Elecciones 2026.

En entrevista con La Nación, Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del TSE, recordó que el conteo de votos lo realiza cada junta receptora de votos (JRV) y estas envían un reporte al Tribunal. Posteriormente, todo el material, con todas las papeletas ya revisadas en las JRV, es enviado al TSE.

Una vez allí, sí se hace escrutinio voto por voto de la totalidad de las papeletas para diputaciones (que varían según la provincia), en la elección presidencial las condiciones son diferentes, explicó la jerarca. Este proceso comenzará el martes 3 de febrero, a las 9 a. m.

“Un tema importante para esta elección es que, en el caso del escrutinio presidencial, en principio solamente se recuentan aquellas que no tenían por lo menos dos miembros partidarios (de partidos diferentes) si hay un auxiliar o si no había fiscales, o que haya demandas contra los resultados de esa Junta", precisó Zamora.

Esto también podría suceder si hay inconsistencias en resultados

“Para garantizar que, si por ‘a’ o por ‘b’ viniese un resultado equivocado o medianamente equivocado, vuelve a revisarse por parte del Tribunal en ese segundo escrutinio definitivo que exige la Constitución Política”, agregó.

Esto hace que normalmente el 60% de las papeletas pasen por ese segundo escrutinio definitivo del TSE.

Sin embargo, hay situaciones específicas en las que el Tribunal debe contar la totalidad de las papeletas, y ya se preparan para ello.

Estos son los escenarios que llevarían a un conteo manual de los votos presidenciales

Los escenarios del conteo manual

Estos son los principales escenarios en donde esto pudiera suceder, estipulados desde 2009:

Si hay menos de 2% de diferencia de votos entre la primera opción y la segunda. Esto ocurrió en 2006, cuando Óscar Arias Sánchez y Ottón Solís Fallas quedaron, a la medianoche del día electoral con una diferencia del 0,67%. Esto llevó a un conteo manual que finalmente desembocó en un segundo mandato de Arias, quien obtuvo 18.165 votos más. Cuando ninguno de los dos candidatos alcanza el 40% umbral mínimo de los votos válidos para ganar, y debe hacerse una segunda ronda, pero hay menos de un 2% de diferencia de votos entre la segunda opción y la tercera. En este caso se hace un recuento manual para determinar los partidos en un segundo balotaje. Ese escenario no ha ocurrido todavía en Costa Rica. Cuando el número esté muy cercano al umbral del 40%, pero haya dudas de si realmente lo superó.

¿Cuán probables son estos escenarios?

Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, se refirió al proceso que obligaría a un conteo manual de todas las papeletas presdienciales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El TSE debe estar preparado para cualquiera de estas eventualidades, pero las probabilidades pueden ser distintas.

Aunque las encuestas no determinan de forma fehaciente la realidad del día electoral, pueden dar una idea.

La última encuesta del Centro de Investigación y Asuntos Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) plantea dos de estos escenarios.

En ella, la candidata oficialista Laura Fernández Delgado, del partido Pueblo Soberano, aparece con un 43,8%, que por el margen de error de 2,5 puntos porcentuales bajaría hasta un 41,3%. Si este último fuera el caso el Tribunal pueda considerar que es un margen muy pequeño para la victoria y proceder con un conteo manual para confirmar o descartar una segunda ronda.

De haber segunda ronda, hay dos candidatos que la encuesta plantea en empate técnico por el segundo y tercer lugar, porque su diferencia es de menos de 2,5 puntos porcentuales.

Álvaro Ramos Chaves, del Partido Liberación Nacional (PLN) cuenta con una intención de voto del 9,2% y Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), del 8,6%. Si este fuera el escenario, la diferencia es de 0,6% puntos porcentuales, por lo que se debería hacer conteo manual para determinar quién iría a un segundo balotaje contra el primer lugar.

Sin embargo, las encuestas no son el resultado definitivo, y esta respuesta solo se tendrá después de las elecciones del domingo.