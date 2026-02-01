Política

TSE se prepara ante eventuales escenarios de conteo manual y total de papeletas presidenciales en las elecciones 2026

Las papeletas presidenciales son contadas por las Juntas Receptoras de Votos y posteriormente el Tribunal realiza un escrutinio, pero algunas razones los llevarían a hacerlo voto por voto en su totalidad

Por Irene Rodríguez
08/02/2022/ TSE realiza escrutinio manual de votos D: este martes a las 9:00 a.m. dio inicio el escrutinio definitivo en el que se contabilizarán las papeletas de las 6.847 juntas receptoras. Foto : Jhon Durán
El conteo manual se realiza cuando las papeletas regresan al TSE. Normalmente se hace un escrutinio de cerca del 60% de las papeletas para presidente, pero hay circunstancias que llevarían a que en estas Elecciones 2026 se cuente voto por voto en la totalidad. Imagen con fines ilustrativos (John Durán)







