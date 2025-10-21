TSE responde nueva consulta de ministro de Comunicación sobre difusión de videos en veda electoral

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) respondió consultas sobre si el gobierno puede responder preguntas de la prensa a través de videos.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) respondió una nueva consulta del ministro de Comunicación, Arnold Zamora, sobre los videos que puede difundir sobre la veda electoral con motivo de la campaña.

Zamora consultó si el gobierno puede contestar preguntas de la prensa con un video y si puede reproducir videos en las conferencias de prensa.

Esta es la respuesta de los magistrados:

1) Pueden atenderse las consultas de prensa mediante videos o contenido tipo multimedia, siempre que la información suministrada se ciña a la consulta formulada por el medio y no vaya acompañada de mensajes que exalten atributos o logros de la institución o que distingan méritos de la gestión de gobierno o de sus jerarquías.

2) Pueden elaborarse videos para presentarlos durante las conferencias de prensa siempre que la información suministrada en estos sea complementaria, pertinente y esté referida a informaciones de carácter técnico o científico que resulten indispensables e impostergables, por referirse a aspectos relacionados con la prestación de servicios públicos esenciales o por emergencias nacionales y no vaya acompañada de mensajes que exalten atributos y logros o que distingan méritos de la gestión de gobierno o de sus jerarquías.

3) Será entera responsabilidad de los funcionarios involucrados evitar que esos productos (videos o contenido multimedia) sean aprovechados o instrumentalizados para defraudar la norma prohibitiva del 142 del Código Electoral.