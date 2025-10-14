TSE recibe denuncia contra Rodrigo Chaves por supuesto favorecimiento a candidata en actos de gobierno

Denunciante cuestionó que el presidente Rodrigo Chaves permitiera la participación de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, en cuatro actos de gobierno, en donde estuvo con presuntas intenciones electorales. Foto:

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) estudia, para su admisibilidad, una denuncia contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por un supuesto favorecimiento a la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, al aprovechar las actividades del Estado para visibilizar su imagen, con la intención de promover una continuidad del gobierno.

La queja fue presentada por Rocío Ramírez Varela, dirigente del Foro Nacional de la Vivienda, el pasado 8 de octubre. Ella fue quien increpó Fernández, el 30 de setiembre anterior, achacándole una supuesta beligerancia política al asistir a la sesión solemne del Consejo de Gobierno que se realizó ese día en Puntarenas.

En el escrito, Ramírez enumeró cuatro actos del Poder Ejecutivo donde estuvo presente Fernández, y en los que, presuntamente, habría externado un discurso y actuado a favor de “posicionarse como figura electoral” de cara a las elecciones del 1.° de febrero próximo.

El TSE confirmó a La Nación que esa denuncia por el delito de beligerancia política se encuentra en estudio de admisibilidad.

En específico, Ramírez cuestionó al presidente Chaves por “permitir la participación reiterada de la candidata de su partido en actos oficiales de inauguración”. Esto, alegó, “podría constituir una falta por beligerancia política, según la normativa electoral costarricense”.

“Esta conducta, lejos de ser neutral, proyecta una imagen de vinculación directa entre la figura de la candidata y el aparato gubernamental, lo cual contraviene los principios de neutralidad institucional y equidad electoral consagrados en el ordenamiento jurídico costarricense”, agregó la denunciante.

La beligerancia política ocurre cuando un funcionario público realiza actos en beneficio de un partido político o se involucra en actividades político-electorales. Esta conducta está prohibida por el artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política, el cual garantiza un sufragio sin interferencias del Estado ni de empleados públicos.

Este diario intentó contactar a Laura Fernández y envió consultas a Casa Presidencial, a través del departamento de prensa; no obstante, al momento de publicar este artículo no se recibió una respuesta de ninguna de las dos partes.

Actos señalados

En la denuncia, Rocío Ramírez, dirigente del Foro Nacional de la Vivienda, mencionó cuatro actos en específico. El primero ocurrió el 25 de setiembre, en la entrega de 120 viviendas del proyecto de bien social “La Esperanza” en Naranjo, Alajuela.

De acuerdo con la denunciante, en ese evento, Fernández dio un discurso cargado de simbolismo y lanzó ataques contra la oposición política calificándolos de “canallas y corruptos”.

Un día después, el 26 de setiembre, la candidata del PPSO habría asistido a la inauguración del Ebáis en Villa Esperanza, en Pavas, junto al mandatario Chaves y la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, quien es aspirante a diputada, por Heredia, por el mismo partido.

La dirigente alegó que, en el acto, Fernández “estuvo participando con el público asistente y se dirigió hacia algunas viviendas, a fin de saludar a los vecinos de la localidad con evidente fin de promocionarse políticamente”.

El tercer evento señalado fue el Consejo de Gobierno en Puntarenas, del 30 de setiembre. Allí, la dirigente y ahora denunciante increpó a la candidata del chavismo achacándole una supuesta beligerancia política por asistir a la actividad.

En un video publicado en redes sociales se escucha a la dirigente increpando a Fernández: “Doña Laura, ¿usted sabe que esto es beligerancia política: usar recursos públicos para campaña electoral? Eso no se hace. Respete a la gente. Respete al pueblo".

Según la dirigente, la respuesta de Fernández fue: “Sí, ¿qué? ¿Me va a poner una ley mordaza? ¿A mí también?”.

Ramírez señaló en la denuncia que ese día incluso, la candidata del PSSO “fue escoltada por seguridad presidencial”.

Finalmente, citó el Consejo de Gobierno en Limón, del 31 de agosto anterior. Fernández, aunque no figuró en la mesa principal, habría participado en la actividad y difundido propuestas de campaña en sus redes sociales personales y partidarias, “aprovechando la exposición institucional”.

Petitorias

Ante esos supuesto hechos que fueron denunciados como beligerancia, la dirigente del Foro Nacional de la Vivienda solicitó al TSE lo siguiente:

1. Abrir un procedimiento administrativo sancionatorio contra Chaves, por una posible infracción al principio de neutralidad política y beligerancia política.

2. Investigar el uso de recursos públicos, logística institucional y transmisión oficial del evento.

3. Emitir medidas cautelares que impidan la reiteración de este tipo de actos durante el proceso electoral.

4. Garantizar la equidad en la contienda y la protección del orden institucional.