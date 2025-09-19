TSE abre proceso a Francisco Gamboa, candidato a la vicepresidencia de Laura Fernández, por presunta beligerancia

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le ordenó a la Inspección Electoral iniciar un proceso contencioso electoral por beligerancia política en contra del exministro chavista, Francisco Gamboa Soto, quien es el candidato a la vicepresidencia por el Partido Pueblo Soberano.
Así lo informó el órgano electoral este viernes, cuando dio a conocer que le dio curso a la denuncia presentada por el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), en contra del exministro de Economía, en junio pasado.
Nicolás denunció a Gamboa, actual secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por aparecer en vallas de un partido político y en la marcha contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz, cuando aún estaba nombrado como director de Relaciones Institucionales del Banco Nacional (BN).
Noticia en desarrollo