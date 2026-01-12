TSE rechaza amparo contra visita de Bukele, pero recuerda que los extranjeros no pueden intervenir en política interna de Costa Rica

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó un recurso de amparo electoral contra la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pero a la vez recordó que las delegaciones extranjeras tienen prohibido intervenir en asuntos políticos internos de Costa Rica.

Mediante la resolución n.° 0287-E1-2026, emitida este lunes 12 de enero, el TSE declaró sin lugar el recurso interpuesto por los ciudadanos Allen Alexander Solera Cordero y Óscar Quesada Rodríguez, al considerar que no demostraron de qué forma la visita del mandatario salvadoreño les afecta, de manera concreta y personal, sus derechos políticos fundamentales.

Los ciudadanos presentaron amparo al considerar que la visita era “inadecuada e imprudente” en la recta final de la campaña electoral. Agregaron que podría “incidir en el resultado electoral”.

Sin embargo, el órgano electoral recordó que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo 41.1, obliga a las delegaciones foráneas a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado que visitan.

En ese contexto, advirtió de que cualquier manifestación de un mandatario extranjero a favor o en contra de opciones políticas en contienda violenta el Derecho Internacional Público.

“El respeto en las relaciones entre los Estados implica, entre otros aspectos, que los máximos representantes de los países se abstengan de conductas que sugieran simpatía o antipatía por algún partido político o candidatura; esa actitud mesurada evita que se produzca una inadecuada presión sobre las personas electoras y que no se comprometa su derecho fundamental a un sufragio libre", recordaron los magistrados del TSE

Bukele visitará Costa Rica, según anunció el presidente Rodrigo Chaves, para poner la “primera piedra” del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), que se construirá en San Rafael de Alajuela, en los terrenos que hoy también ocupa el centro de atención institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, más conocido como La Reforma.

La visita se da a menos de 20 días de las elecciones presidenciales, el domingo 1.º de febrero. La obra se le adjudicó a la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima (Edificar), por $33,1 millones (¢16.775 millones).

La resolución fue notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.