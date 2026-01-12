Política

TSE rechaza amparo contra visita de Bukele, pero recuerda que los extranjeros no pueden intervenir en política interna de Costa Rica

Ciudadanos presentaron amparo al considerar que la visita era ‘inadecuada’ en la recta final de la campaña electoral

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Handout picture released by El Salvador's Presidency press office showing US Secretary of State Marco Rubio (L) meeting with El Salvador's President Nayib Bukele at his residence in Lake Coatepeque, El Congo municipality, El Salvador, on February 3, 2025. (Photo by Handout / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Nayib Bukele, presidente de El Salvador. (MARVIN RECINOS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nayib BukeleRodrigo ChavesEl SalvadorTSE
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.