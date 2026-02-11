Política

TSE pide prueba de solvencia a empresario por ¢272 millones en aportes al PLP y revisa a otras 70 personas: vea la lista completa

El TSE pidió prueba de solvencia a 70 personas por aportes políticos rumbo a 2026. El monto bajo revisión supera los ¢1.386 millones y alcanza a 12 partidos.

Por Yucsiany Salazar
Seguidores de varios partidos políticos calientan el ambiente en las afueras de Repretel con motivo del debate presidencial de este martes 27 de enero, 2026.
TSE revisará solvencia económica a 70 personas que compraron certificados de cesión y donaron dinero a 12 agrupaciones políticas durante la campaña electoral 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







TSESolvencia económica
