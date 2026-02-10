¿Realmente hay curules en disputa en el conteo definitivo del TSE? ¿En cuáles provincias?

Esta será la Asamblea Legislativa menos fragmentada de los últimos 24 años.

Matemáticamente es posible, pero las probabilidades de que un partido político pierda alguna diputación con los votos que faltan por contar son pocas, por no decir nulas. En la mayoría de las provincias, el escrutinio provisional abarcó el 95% de las mesas y las diferencias eran muy marcadas.

Solo en Limón faltó el 8,5% y justo en esa provincia es donde Liberación Nacional (PLN) asegura que puede quitarle una curul a Pueblo Soberano (PPSO). Así lo externó el excandidato presidencial, Álvaro Ramos, en el programa radial Malas Compañías, de Teletica Radio, este lunes 9 de febrero.

No obstante, el panorama está cuesta arriba para los verdiblancos en el conteo definitivo que desarrolla el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). De momento, el PPSO tiene cuatro diputaciones y el PLN una.

Por su parte, la diputada y vocera de Pueblo Soberano, Pilar Cisneros, aseguró que su agrupación podría ganar dos curules más en Puntarenas y Guanacaste y llegar el 1.° de mayo con una bancada de 33 diputados.

“En Puntarenas y es posible otra en Guanacaste, pero no lo sabremos hasta que empiece el conteo físico de los votos para diputados que será el viernes o el lunes de la otra semana”, afirmó Cisneros. No obstante, las probabilidades también son bajas.

Así quedaría conformada la Asamblea Legislativa, según el último corte del TSE anunciado el lunes 2 de febrero al mediodía. (Composición con Canva/La Nación)

En Limón la diferencia es de 4.034 votos

En el conteo provisional, Pueblo Soberano ganó la cuarta diputación por 4.034 votos de ventaja sobre el PLN y solo quedan 27.861 sufragios posibles en juego, correspondientes a 52 mesas de votación (el 8,5%) que aún no han sido escrutadas, la mayoría del cantón de Pococí.

A esa cifra habría que restarle unos 11.300 votos, equivalentes al 40,59% de abstencionismo promedio en esa provincia, por lo que quedarían 16.552 votos.

Si se mantiene la tendencia de que el PPSO está ganado con el 57,1% de los apoyos en Limón, de los votos que faltan por contar, el partido oficialista sumaría a su haber otros 9.452, mientras que el PLN solo 2.428, el equivalente al 14,67%.

Incluso, si se toma en cuenta solo la tendencia en Pococí, donde está la mayoría de las mesas sin escrutar, la diferencia podría ser mayor, porque en ese cantón la agrupación turquesa está ganando con el 60,66% y el PLN es segundo con el 14,3%.

La única posibilidad de que Liberación gane esa curul es que se revierta esa tendencia, o bien, que por X o Y razón se anulen apoyos que ya se le estaban contabilizando al PPSO y se le sumen otros a los verdiblancos, de manera que, entre restas y sumas, se queden con ese escaño. Matemáticamente es posible, pero poco probable.

Guanacaste: solo dos partidos sacaron diputados

En Guanacaste se distribuyeron cinco de las 57 que integran la Asamblea Legislativa. Tres se las está dejando Pueblo Soberano y dos Liberación Nacional.

Solo el PPSO llegó al cociente, mientras que el PLN obtuvo una por subcociente y otra por residuo del subcociente.

Liberación le ganó la última curul al PPSO por 12.753 votos. Difícilmente esa diferencia variará, pues en el conteo provisional solo quedaban en disputa unos 9.130 votos, tomando en cuenta el factor del abstencionismo.

El resto de partidos quedó a unos 5.000 votos del subcociente.

Puntarenas: La distribución va 4-2

En Puntarenas, se disputaron seis diputaciones. Cuatro se las dejó el PPSO y dos el PLN. Solo la primera de esas dos agrupaciones alcanzó el cociente y mediante esa vía obtendría tres curules.

El PLN ganó dos con solo alcanzar el subcociente. Ninguna otra agrupación llegó a ese piso. El que estuvo más cerca fue el Frente Amplio y quedó a 4.106 votos.

La última curul la ganó el PLN por una diferencia de 13.497 votos a Pueblo Soberano.

En el escrutinio provisional, faltaban por contar 40 juntas receptoras de votos, el 5,18%. Un poco más de la mitad son del cantón central de Puntarenas, donde el PPSO gana con el 56,22% de los votos.

Nueva República a 2.407 votos del subcociente en San José

En San José, la diferencia es menor, pero también poco probable. Allí Pueblo Soberano se dejó ocho de las 18 curules en disputa. La última la obtuvo por una diferencia de solo 1.702 votos.

La única posibilidad que existe para que la pierda es que Nueva República supere el piso del subcociente, que en esa provincia es de 22.329 sufragios.

De momento, los fabricistas contabilizan 19.922 apoyos, es decir, que están a 2.407 votos.

Sin embargo, en el conteo provisional de San José solo faltaba por escrutar el 5,35% de las mesas receptoras de votos, según el último corte anunciado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el 2 de febrero, a las 12 mediodía.

Se trata de 117 juntas. La mayoría, 47, están en el cantón central.

Hay 67.331 votos posibles, pero si se quita el abstencionismo promedio de esa provincia, el cual es del 27,89%, quedarían 48.552.

Y si se mantiene la tendencia, el PPSO se quedaría con el 39,1% (18.984) y Nueva República con el 2,48% (1.205). Matemáticamente es posible un cambio, pero la probabilidad son pocas.

Mecanismo de elección de diputados

Para elegir diputados, se divide el número de votos entre el número de curules. Al resultado de esa división se le denominó cociente.

Entonces, quienes alcancen el cociente ya tienen una diputación. Por ejemplo, si en San José se emitieron 180.000 votos, el cociente es de 10.000 votos. Y si un partido obtuvo 26.000, tiene derecho a dos curules y le queda un remanente de 6.000.

Si después de repartir las curules por cociente quedan algunas sin asignar, a la distribución entran los partidos que llegaron al subcociente, es decir, a la mitad del cociente.

Siguiendo el mismo ejemplo, solo entrarían los partidos que sacaron 5.000 votos o más. Los demás quedan fuera.

No obstante, en esa segunda ronda, también juegan las agrupaciones a las que les quedó un remanente de votos tras la repartición por cociente.

Así, la asignación va de mayor a menor entre los partidos con residuos y los que superaron el subcociente.

El partido al que le sobraron 6.000 votos tendría prioridad sobre el que obtuvo 5.000, por ejemplo, según el artículo 205 del Código Electoral.

Alajuela: solo tres partidos llegaron al cociente y ninguno al subcociente

En Alajuela se eligen 12 diputaciones, una más que hace cuatro años. Con el 95,43% de las mesas escrutadas, el PPSO se está quedando con siete curules, el PLN con tres y el Frente Amplio (FA) con dos.

Allí, esos escaños están amarrados y difícilmente la distribución variaría. Solo esas tres agrupaciones alcanzaron el cociente y ninguna de las otras 17 llegó al subcociente, que es de 20.380.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) quedó a 3.752 votos, la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) a 7.492 y Nueva República a 8.521 votos.

En Alajuela falta escrutar 64 mesas, la mayoría del cantón central y San Carlos.

Heredia: Cinco escaños amarrados

En Heredia se asignaron cinco escaños. Pueblo Soberano y Liberación Nacional se están dejando dos cada uno. Mientras que la quinta la ganó el FA.

Allí solo el PPSO y el PLN llegaron al cociente y a través de esa vía el primero ganó dos diputaciones y el segundo, una.

Las otras dos se distribuyeron entre al PLN y el FA por residuo y subcociente. Ninguna de las otras 17 agrupaciones llegó a ese piso mínimo para acceder a una curul y, por el contrario, están quedando muy largo.

Cartago: seis diputaciones asignadas

En Cartago, hay seis las curules en disputa. Con el 95,6% de las mesas escrutadas de forma provisional, Pueblo Soberano se quedó con tres, el PLN con dos y el Frente Amplio con una. Las seis, de momento estarían amarradas.

Tres se asignaron por cociente, dos al PPSO y una al PLN. Y las otras tres por residuo y subcociente entre estos dos partidos y el FA.

Ninguno de los otros 17 grupos políticos está llegando a ese piso mínimo. Y difícilmente entre estos tres se quiten una diputación, salvo un cambio radical en la tendencia del votante.

Nuevo Congreso

De mantenerse esta distribución, Pueblo Soberano, de la presidenta electa, Laura Fernández, tendrá la fracción más grande en la Asamblea Legislativa desde 1982, con 31 de 57 curules posibles.

Hace 44 años, durante el gobierno de Luis Alberto Monge, el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo 33 curules, hasta entonces, la bancada más grande de la Segunda República.

Además, será el Congreso menos fragmentado de los últimos 24 años. En la legislatura del 2002 al 2006, el Congreso estuvo compuesto por el PUSC, el PLN, el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Movimiento Libertario y Renovación Costarricense.

Ahora está conformado de la siguiente manera:

PPSO: 31

PLN: 17

FA: 7

CAC: 1

PUSC: 1

Para este artículo, los cálculos se realizaron con base en el último corte anunciado por el TSE el 2 de febrero al mediodía, con el 96,87% de las mesas escrutadas.