TSE pide cuentas a estilista por compra de ¢15 millones en bonos de Pueblo Soberano

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó información para aclarar el origen de ¢15 millones utilizados en la compra de certificados de cesión de la contribución estatal a favor del partido oficialista Pueblo Soberano, de cara a las elecciones nacionales de 2026.

Específicamente, el requerimiento está dirigido a Teresa María del Carmen Morales Mora, estilista en Quepos.

“Este Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos solicitó información a las señoras Teresa María del Carmen Morales Mora y Noemi María Chacón Morales sobre el origen y trazado de los recursos empleados para adquirir 15 certificados de cesión de la contribución estatal para estas elecciones nacionales de 2026 al partido Pueblo Soberano, por un total de ¢15.000.000 (quince millones de colones exactos) y las actividades económicas que habrían permitido la generación de los medios suficientes para su compra”, explicó Ronald Chacón, director de dicho departamento del TSE.

Según explicó el tribunal, las mujeres deben indicar la procedencia del dinero y las actividades económicas que les permitieron generar dichos recursos. Para responder, el TSE otorgó un plazo de cinco días hábiles, el cual vence el próximo miércoles 11 de febrero.

La gestión fue realizada mediante el oficio n.° DFPP-0275-2026. Chacón aclaró que estas diligencias son parte de las labores ordinarias de fiscalización contempladas en el Código Electoral y no necesariamente implican una investigación en curso por irregularidades.

Los certificados de cesión son mecanismos que permiten a las agrupaciones políticas obtener liquidez anticipada a cambio de ceder su derecho a la contribución estatal (deuda política) que recibirían tras los comicios. Por ley, solo pueden ser adquiridos por personas físicas nacionales, bancos o medios de comunicación.

El caso

La compra se efectuó en diciembre de 2025. De acuerdo con una publicación de CRHoy, los títulos habrían sido adquiridos con un descuento del 15%, lo que implicó un desembolso real de ¢850.000 por cada unidad.

Registros públicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) vinculan a Morales Mora como patrono del Salón de Belleza & Spa Kiros, en Quepos. En dicha plataforma, la mujer reporta ingresos mensuales de entre ¢550.000 y ¢575.000. Asimismo, en el sistema del Ministerio de Hacienda, su inscripción ante la Administración Tributaria de Puntarenas aparece inactiva desde marzo de 2006.

Morales Mora, de 70 años, también preside la sociedad Teresa Morales e Hijos, la cual registra una propiedad de 210 metros cuadrados con un valor fiscal de ¢19 millones.

Al ser consultada sobre la inversión, la mujer confirmó a CRHoy la compra, pero cuestionó la cantidad de certificados, asegurando que “no eran tantos”. Posteriormente, evitó dar más detalles.