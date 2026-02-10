Política

TSE pide cuentas a estilista por compra de ¢15 millones en bonos de Pueblo Soberano

El TSE solicitó a una estilista de Quepos aclarar el origen de ¢15 millones usados para financiar al partido oficialista Pueblo Soberano mediante certificados. La estilista debe responder a más tardar este miércoles 11 de febrero.

Por Yucsiany Salazar
10/08/2025. Presentación Fórmula Laura Fernández. Hotel Aurola, San José. Fotografía: Lilly Arce.
TSE investiga origen de fondos en certificados de partido oficialista (Lilly Arce/Lilly Arce)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

