La tula que cruzó mar y tierra: tras 46 horas de viaje, los votos de la Isla del Coco llegaron al TSE

La tula de la Isla del Coco llegó al TSE tras 36 horas de navegación, un inesperado operativo en altamar y 10 horas más por tierra. Así fue la travesía.

Por Yucsiany Salazar
La tula electoral recorrió más de 36 horas por mar desde la Isla del Coco y otras 10 horas por tierra hasta llegar al Valle Central.
La tula electoral recorrió más de 36 horas por mar desde la Isla del Coco y otras 10 horas por tierra hasta llegar al Valle Central. (TSE/Cortesía)







