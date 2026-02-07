La tula que cruzó mar y tierra: tras 46 horas de viaje, los votos de la Isla del Coco llegaron al TSE

La tula electoral recorrió más de 36 horas por mar desde la Isla del Coco y otras 10 horas por tierra hasta llegar al Valle Central.

Si algo queda claro durante los procesos electorales en Costa Rica, es que la fiesta democrática también se vive más allá de los 51.100 kilómetros cuadrados que mide el territorio nacional. Fuera de nuestras fronteras, e incluso en una isla, existen miles de ciudadanos que ejercieron su derecho al sufragio. Específicamente, en la Isla del Coco, 16 habitantes emitieron su voto, según el padrón electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Para que esto fuera posible, el TSE inició el 12 de enero el traslado de las tulas con material electoral, un proceso logístico que se extendió por aproximadamente cinco días.

Los paquetes fueron distribuidos por tierra, mar y aire, mediante helicópteros, vehículos de doble tracción y lanchas, especialmente en zonas costeras, territorios indígenas y comunidades de difícil acceso.

El regreso del material electoral

Tras las elecciones nacionales del 1.° de febrero, las tulas debían regresar a San José, a la sede del TSE, para el escrutinio definitivo que se extenderá por las próximas semanas. Sin embargo, la travesía desde la Isla del Coco fue un caso excepcional.

Su recorrido fue una travesía que requirió paciencia y compromiso: 36 horas de navegación en mar abierto, seguidas de 10 horas de traslado terrestre, hasta arribar este viernes a las 3:00 p. m. al Gran Área Metropolitana, según confirmó el TSE.

Al frente de la misión estuvieron tres mujeres del Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública (MSP): Vivian Rosales, Joselyn Azofeifa y Lourdes Campos, responsables de custodiar el material electoral de la junta 5799 desde uno de los puntos más remotos del país.

Vivian Rosales, Joselyn Azofeifa y Lourdes Campos, funcionarias del Servicio Nacional de Guardacostas, estuvieron a cargo del traslado de la tula desde uno de los puntos más remotos del país. (TSE/Cortesía)

Y es que la Isla del Coco, ubicada a más de 500 kilómetros del continente, representa uno de los mayores retos logísticos cada vez que se requiere trasladar material oficial.

El retraso inesperado: un caso de narcotráfico en altamar

El trayecto de retorno tuvo un giro dramático. Gustavo Román, vocero del TSE, explicó que la embarcación que trasladaba la tula debió brindar un servicio de remolque de emergencia a un pesquero, lo que retrasó el arribo previsto.

“La embarcación que la trae tuvo que ofrecer un servicio de remolque de emergencia a una embarcación pesquera; eso puede atrasar un poco su arribo, pero está para las próximas horas”, indicó Román este miércoles 4 de febrero.

No obstante, el trasfondo fue más complejo. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, confirmó en una entrevista en Grupo Extra que el navío auxiliado transportaba una carga de marihuana y se identificó una boya con cocaína durante la madrugada del miércoles.

El viaje de la tula incluyó una parada imprevista, cuando la embarcación que la transportaba brindó apoyo de emergencia a un barco pesquero en alta mar. (TSE/Cortesía)

La operación incluyó el despliegue de dos botes rápidos desde la patrullera que custodiaba los votos para interceptar el buque tras una alerta de un avión radar estadounidense. La intervención terminó con la incautación de una cantidad “significativa” de droga y tres personas detenidas.

Inicio del escrutinio definitivo

A pesar del incidente, la misión cumplió su objetivo. Ahora, los votos de la isla se integrarán al escrutinio definitivo de las 7.154 juntas receptoras de votos (JRV), proceso que inició este martes 3 de febrero.

El conteo manual tardará de dos a tres semanas para la fórmula presidencial y un periodo similar para las diputaciones. El proceso es liderado por cinco magistrados propietarios y cuatro suplentes, divididos en mesas de trabajo con fiscales partidarios.

Durante las sesiones —que se transmiten en vivo por el canal de YouTube del TSE— se verifican votos válidos, blancos y nulos, además de contabilizar las papeletas sobrantes.