Patrullero que traía las tulas electorales desde la Isla del Coco intercepta embarcación con droga

El barco pesquero interceptado por dos lanchas rápidas que salieron del patrullero que transporta las tulas. (Imagen con fines ilustrativos)

Un buque patrullero, que traía las tulas electorales desde la Isla del Coco hasta Golfito, interceptó un navío pesquero con gran cantidad de cocaína y marihuana durante la madrugada de este miércoles.

Así lo reveló el ministro de Seguridad, Mario Zamora, en una entrevista en Extra TV. Según explicó, durante la noche el patrullero recibió una alerta por parte de un avión radar, que ubicó una embarcación sospechosa en altamar.

Desde la patrullera se desplegaron dos botes rápidos para interceptar el buque. Cuando los oficiales de Guardacostas inspeccionaron el barco, se percataron de que transportaba una cantidad “significativa” de marihuana y cocaína.

El ministro no reveló el conteo final de la mercancía.

Los sujetos que viajaban a bordo del barco fueron detenidos y, en este momento, el patrullero arrastra la embarcación pesquera hasta tierra firme, en Golfito, donde será puesta, junto con sus tripulantes, a las órdenes de las autoridades judiciales.