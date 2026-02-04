Sucesos

Patrullero que traía las tulas electorales desde la Isla del Coco intercepta embarcación con droga

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
El barco pesquero interceptado por Guardacostas era tripulado por un estadounidense y dos costarricenses.
El barco pesquero interceptado por dos lanchas rápidas que salieron del patrullero que transporta las tulas. (Imagen con fines ilustrativos) (MSP/MSP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tulas electoralescocaínaMarihuana
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.