TSE comenzó impresión de más de 7 millones de papeletas rumbo a las Elecciones 2026

Estas son las 20 opciones de candidatos para la presidencia y las vicepresidencias.

Las papeletas para elegir presidente, vicepresidentes y diputados en las Elecciones de 2026 ya comenzaron a imprimirse. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó la mañana de este viernes que el pasado 28 de noviembre se comenzó con la impresión de 7.396.306 papeletas, de ellas, 67.270 se enviarán a 49 ciudades de 42 países para que los costarricenses empadronados en esos lugares puedan votar.

Se imprimirán 3.731.788 papeletas para presidencia y vicepresidencias (cifra que corresponde al número de personas inscritas en el padrón electoral) y 3.664.518 para diputaciones (una cantidad menor, porque el voto en el extranjero no elige congresistas).

El TSE ofrecerá ocho diseños de papeletas: uno para presidencia y vicepresidencias y siete correspondientes a diputaciones (uno por cada provincia).

La papeleta para presidencia ofrecerá 20 opciones, mientras que la de diputaciones variará según la provincia, ya que hay partidos regionales. San José tiene la mayor cantidad de opciones, con 22, seguida de Cartago y Guanacaste, con 21 y las restantes provincias tendrán 20.

El diseño varía según color. La blanca permitirá elegir la presidencia y vicepresidencias y será de tamaño oficio. Las diputaciones, se escogerán con papeleta celeste, tamaño carta.

El proceso de impresión

Esta es la papeleta para diputaciones de Guanacaste. (TSE/Tribunal Supremo de Elecciones)

El proceso comenzó el 28 de noviembre, con jornadas de 7 a. m. a 5 p. m. de lunes a sábado. En él participan 38 funcionarios del TSE. Se estima finalizar el próximo 30 de diciembre.

Se cuenta con medidas estrictas de vigilancia y seguridad para proteger los insumos y garantizar la pureza del sufragio. Por ejemplo, hay presencia y monitoreo de personal especializado las 24 horas del día (tanto de la institución como de la Fuerza Pública), controles de acceso, portación de gafetes por área, restricción de uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, cámaras de video en zonas de impresión y servicios de vigilancia con circuito cerrado de televisión.

Además, las papeletas contarán con tramas de seguridad, leyendas en microtexto, gradientes en las tramas y en los textos, tanto en el anverso como en el reverso, entre otros elementos de seguridad, para así distinguir si hubiera falsificaciones o salida de material electoral.

La empresa Productive Business Solutions (PBS) es la encargada de imprimir las papeletas y entregarlas debidamente empacadas a cada junta receptora de votos (JRV), tomando en cuenta la cantidad exacta de electores inscritos en cada una.

Esta compañía también imprimirá los carteles con el listado de los nombres de las candidaturas a diputaciones inscritas para cada provincia. Estos se colocarán en forma visible al elector a la entrada de cada junta, con el objetivo de que los votantes puedan revisar quiénes son los postulantes, antes de emitir su voto.

El costo total aproximado de la impresión ronda los ¢1.050 millones (¢880 para la primera vuelta y ante un eventual balotaje, se tienen destinados ¢170 millones de colones).