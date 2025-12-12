Política

TSE comenzó impresión de más de 7 millones de papeletas rumbo a las Elecciones 2026

Estas corresponden a las elecciones de presidencia y vicepresidencias, y a las de diputados; más de 62.000 viajarán al extranjero

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Papeleta presidencial
Estas son las 20 opciones de candidatos para la presidencia y las vicepresidencias. (TSE/TSE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Tribunal Supremo de EleccionesPapeletas electorales
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.