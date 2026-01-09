TSE analiza amparo para impedir ingreso de Nayib Bukele a Costa Rica la próxima semana

El Tribunal Supremo de Elecciones recibió un recurso de amparo relacionado con la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciada para la próxima semana.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) analiza un recurso de amparo electoral presentado por un ciudadano, en el que se solicita que el Tribunal prohíba el ingreso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con motivo de su visita la próxima semana, anunciada por su homólogo Rodrigo Chaves.

La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, indicó en conferencia de prensa que uno de los motivos del recurso sería la supuesta injerencia indebida del mandatario salvadoreño en el proceso electoral costarricense de cara a los comicios del 1.º de febrero.

Además, agregó que el Tribunal colegiado se encuentra analizando el amparo electoral, por lo que no se referirá al asunto.

En conferencia de prensa del miércoles, Chaves aseguró que Bukele viene al país a conocer los avances de la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), que se construirá en San Rafael de Alajuela, en los terrenos que hoy también ocupa el centro de atención institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, más conocido como La Reforma.

La jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, dijo a la prensa que Bukele vendrá al país principalmente para poner la primera piedra de la megacárcel de Chaves.

Critica de un candidato

Luego del anuncio, el candidato presidencial del Partido Esperanza Nacional, Claudio Alpízar, solicitó al TSE prestar “especial atención” a la visita que realizará Bukele, al considerar que podría existir una presunta injerencia indebida en el proceso electoral costarricense.

En un video difundido en redes sociales, el aspirante calificó de “inoportuna” la visita y cuestionó que Bukele participe en actos simbólicos como la inauguración o colocación de la primera piedra de un centro penitenciario en Costa Rica.

Según dijo, el mandatario salvadoreño no tendría ninguna relación con el proyecto ni con su financiamiento. “No es costarricense como para ser el homenajeado con ese acto”, añadió.

Este viernes, la presidenta del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega, denunció ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al candidato presidencial Claudio Alpízar, por una presunta “campaña de desinformación”.

Según la denuncia, el aspirante realizó en el video difundido en redes sociales afirmaciones públicas que calificaron como temerarias y sin sustento sobre el financiamiento y la integridad del trabajo electoral del PPSO.

Además, según el comunicado de prensa del PPSO, Alpízar también “afirmó que el Partido Pueblo Soberano recibiría recursos del extranjero y que estos se usarían para pagar a personas vinculadas al resguardo del voto”.

La agrupación chavista rechazó las afirmaciones, las cuales calificó de “falsas, alarmistas y que buscan dañar la confianza ciudadana en el proceso democrático”. Asimismo, solicitó al Tribunal actuar con la máxima diligencia para aclarar los hechos y frenar el uso político de acusaciones sin fundamento.