Pueblo Soberano denuncia ante el TSE a Claudio Alpízar por presunta campaña de desinformación

El Partido Pueblo Soberano presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones contra el candidato presidencial Claudio Alpízar.

La presidenta del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega, denunció ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al candidato presidencial del Partido Esperanza Nacional (PEN), Claudio Alpízar, por una presunta “campaña de desinformación”.

Según la denuncia, el aspirante realizó en un video difundido en redes sociales afirmaciones públicas que califican como temerarias y sin sustento sobre el financiamiento y la integridad del trabajo electoral del PPSO.

El jueves, Alpízar solicitó al TSE prestar “especial atención” a la visita que realizará a Costa Rica el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al considerar que podría existir una presunta injerencia indebida en el proceso electoral costarricense.

Además, según el comunicado de prensa del PPSO, en el video divulgado por el candidato presidencial en redes sociales, Alpízar también “afirmó que el Partido Pueblo Soberano recibiría recursos del extranjero y que estos se usarían para pagar a personas vinculadas al resguardo del voto”.

Al respecto, la agrupación chavista rechazó las afirmaciones, las cuales calificó de “falsas, alarmistas y que buscan dañar la confianza ciudadana en el proceso democrático”.

Noticia en desarrollo.