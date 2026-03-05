Política

Tribunal rechaza intento de alcalde Diego Miranda por frenar su suspensión del cargo

El juez consideró “prematura” la solicitud del alcalde de San José y dio tres días al Concejo Municipal para que se pronuncie sobre la denuncia presentada por el jerarca

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
23/10/2024 Municipalidad de San José. Diego Miranda, alcalde de San José. Foto: Rafael Pacheco Granados
Diego Miranda, alcalde de San José, ha dicho que desafiará la suspensión temporal dictada en su contra por el Concejo Municipal. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.