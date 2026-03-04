Concejo Municipal de San José notifica suspensión a Diego Miranda; alcalde se presentó a trabajar

En la foto, el alcalde capitalino Diego Miranda y la presidenta municipal, Mariana Zúñiga, de Juntos San José.

La Secretaría del Concejo Municipal de San José notificó al alcalde Diego Miranda, este miércoles 4 de marzo, la suspensión de 15 días dictada en su contra por una mayoría de regidores.

Mediante el oficio DSM-1865-2026, del cual La Nación tiene copia, se le comunicó el acuerdo a Miranda; a Yariela Quirós, vicealcaldesa primera; y a Allan Vásquez director de Talento Humano.

En el “por tanto” segundo, se instruyó a Quirós y Vásquez para que “comuniquen y ejecuten la sanción de manera inmediata”.

La noche del 3 de marzo, adquirió firmeza el acuerdo para ejecutar lo resuelto el pasado 21 de octubre, donde los regidores capitalinos decidieron suspender por 15 días a Miranda.

Al jerarca le achacan a una supuesta gestión indebida en torno a una licitación para comprar vehículos eléctricos.

Según había publicado La Nación, el 21 de febrero del 2025, Miranda habría solicitado declarar desierta una licitación mayor para comprar 16 vehículos eléctricos, a pesar de que ya había sido adjudicada a la empresa Cori Motors de Centroamérica S. A., desde enero del 2024.

De acuerdo con el informe preliminar de Auditoría, el jerarca hizo la gestión sin ningún criterio técnico, financiero o legal, alegando que era “prioritario fortalecer la maquinaria operativa para mejorar la atención a las necesidades del cantón”.

Además, la Auditoría interna recalcó que Miranda se opuso a la adjudicación del contrato de estos autos eléctricos cuando era regidor, a principios del 2024.

El informe agrega que el actual alcalde participó activamente en las sesiones del Concejo y votó en contra de la adjudicación en varias ocasiones, aunque, en apariencia, reconoció en actas que la licitación debía ejecutarse.

Según el informe preliminar, esta conducta podría configurar un presunto incumplimiento del deber de probidad y la violaciones de varias disposiciones legales, contenidas en la Ley General de Contratación Pública, el Código Municipal, la Ley General de Control Interno y la Ley General de la Administración Pública. También, menciona una supuesta violación a la Constitución Política.

Después de que el Concejo acordó sancionarlo, Miranda recurrió ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Sin embargo, los jueces le rechazaron de plano el recurso presentado, al considerar que carecen de competencia para conocer el recurso y, en consecuencia, rechazaron de plano la gestión de Miranda.

El alcalde calificó la sanción en su contra como “injusta y contraria a la ley” y afirmó que los regidores que votaron a favor de suspenderlo habrían incurrido, en su criterio, en un presunto delito de prevaricato.

Dostiene que el Concejo “no tienen competencia” para sancionarlo, mientras una mayoría de regidores defienden que sí.

La Nación remitió consultas a la Municipalidad de San José. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Miranda desafía sanción

Este mismo martes 3 de marzo, en sus redes sociales, Miranda escribió: “Mantendré firme mi posición, mañana me presentaré a la Municipalidad a seguir cumpliendo con el trabajo que me confió el pueblo de San José”.

Este miércoles Miranda se presentó a una actividad realizada en el Parque Central para conmemorar el 170 aniversario de la partida del Ejército Expedicionario Costarricense en la campaña nacional de 1856.