Concejo Municipal de San José notifica suspensión a Diego Miranda; alcalde se presentó a trabajar

Miranda fue suspendido por 15 días naturales

Por Sebastián Sánchez
Concejo Municipal_San José
En la foto, el alcalde capitalino Diego Miranda y la presidenta municipal, Mariana Zúñiga, de Juntos San José. (Mayela López)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

