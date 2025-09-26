Política

Tribunal de Estados Unidos desestima demanda del BCIE contra su expresidente Dante Mossi; banco dice que el proceso está lejos de cerrarse

Juez no encontró bases en el alegato de la entidad financiera sobre una supuesta violación a la Ley RICO, diseñada para perseguir al crimen organizado y la mafia; banco regional presentará un nuevo caso

Por Lucía Astorga
Un juez estadounidense acogió la solicitud de Dante Mossi, expresidente del BCIE, de desestimar la demanda en su contra. (Rafael Pacheco Granados)







Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

