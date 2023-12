Dante Mossi denuncia que BCIE le pidió silencio a cambio de prestaciones laborales

El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, denunció este miércoles que la entidad regional le planteó un acuerdo de silencio sobre el BCIE, a cambio de pagarle las prestaciones que le corresponden por el tiempo que estuvo a la cabeza.

Así lo publicó el diario hondureño El Heraldo, en una entrevista con el exjerarca de la entidad, donde explicó que un bufete contratado por el BCIE lo convocó a una reunión, donde le hicieron el planteamiento.

“El lunes de esta semana, recibí una comunicación de un bufete contratado por el BCIE invitándome a una reunión de conciliación con el banco, ofreciéndome un acuerdo de confidencialidad adicional al que tengo. A cambio de suscribir el convenio, me pagarían mis obligaciones laborables y aportes previsionales”, relató Mossi al diario hondureño.

“Era que no podía hablar ni comentar noticias sobre el BCIE si eran negativas o tenían potencial de ser controversiales. Ha sido una tradición que los presidentes del banco no se refieran al banco al salir de la institución, pero lo que no es correcto es firmar un acuerdo de confidencialidad que sería una ley mordaza, que violenta mis derechos civiles y que contemplaba someterme a cualquier demanda civil o criminal que el banco interpusiera. El BCIE no puede retroceder en el tema de transparencia”, agregó.

Apuntó que él no firmó el convenio, pues ya no es parte de la entidad y tiene un acuerdo de confidencialidad de no compartir documentos del BCIE. Adicionalmente, calificó la sugerencia como un chantaje y una mordaza.

Luego de que El Heraldo hizo la publicación, Mossi comunicó al diario que, este jueves por la mañana, recibió las prestaciones laborales y otros derechos que le correspondían.

El 7 de diciembre, en declaraciones dadas al diario La Nación, Dante Mossi calificó de de “infracción grave” la forma en que el empresario Christian Bulgarelli Rojas ganó un contrato de $300.000 financiado con una donación del BCIE para proveer servicios de comunicación al Gobierno de Costa Rica.

Mossi consideró violatorio del código de ética del banco el hecho de que Bulgarelli hubiese redactado los términos de referencia del concurso, los cuales fueron enviados por el gobierno de Rodrigo Chaves al BCIE. Posteriormente, el banco sacó a licitación el contrato y lo adjudicó a una sociedad del mismo empresario, llamada Nocaut.

Este contrato posteriormente fue aumentado a un monto de $405.000.

Mossi también reveló que desde el 12 de agosto, cuando aún era presidente del banco, pidió una investigación de la Auditoría Interna sobre esa situación.

La Nación solicitó una declaración oficial de la entidad bancaria, a través de la oficina de prensa, sobre las declaraciones realizadas por el expresidente Dante Mossi este jueves. Al momento de publicación de este artículo, se esperaba la respuesta.

El hondureño dejó el cargo el 1.° de diciembre. En su lugar, los gobernadores que representan los 15 países miembros de la entidad eligieron a Gisela Sánchez Maroto, propuesta por el gobierno de Costa Rica.

En principio, el BCIE tiene 15 días hábiles, después de la salida del funcionario, para hacer el pago de las prestaciones de Mossi. Ese periodo se vencía precisamente este jueves 21 de diciembre.

Respecto a ese nuevo acuerdo que le pidieron firmar, el expresidente del Banco dijo que “era una propuesta absurda que nunca había visto, no podía ni referirme a mi gestión”.

Mossi ejerció la presidencia del BCIE entre diciembre del 2018 y diciembre del 2023, luego de que fallar en su intento de reelegirse en su cargo.