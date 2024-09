BCIE demanda a su expresidente Dante Mossi ante tribunal en Estados Unidos

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) presentó la mañana de este jueves una demanda civil contra su expresidente ejecutivo, el hondureño Dante Mossi, ante el Tribunal de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, por supuestamente infringir la ley anticorrupción estadounidense y cometer “múltiples violaciones a las políticas del banco”.

La entidad financiera le atribuye una presunta violación a la norma RICO, Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, diseñada en EE. UU. para luchar contra el crimen organizado y la mafia, así como un supuesto “incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato”.

“Esta acción no solo presenta el esquema ilegal estructurado por el señor Mossi, sino también sus múltiples violaciones a las políticas del banco”, consignó la entidad centroamericana en un comunicado de prensa.

El BCIE gregó que, para este proceso judicial, contrató los servicios de los abogados Anne Champion y Robert Giannattasio, de la firma Gibson, Dunn & Crutcher LLP.

Dante Mossi estuvo al frente del Banco Centroamericano durante cinco años, hasta diciembre del año pasado.

Consultado por La Nación, Mossi dijo desconocer los alcances de la denuncia en su contra. Aseguró que es “un atropello” por parte de la actual administración del banco, que no tiene nada que ocultar y que tomará la acciones legales que correspondan.

“No tengo nada que lamentar de mis actuaciones, todo está claro y transparente. La nueva administración del BCIE cree que he cometido alguna falta y va a una Corte en Estados Unidos, que ma extraña, no es un país miembro del banco. Yo consultaré con mis abogados para tomar decisiones sobre los siguientes pasos, pero es un absurdo todo. Solamente recordarle que, al menos en lo que yo tengo conocimiento, en los últimos 20 años el BCIE no ha demandado a ninguna persona por temas de reputaciones y el tema de las inmunidades.

“Ellos no tienen inmunidad en EE. UU., y si ellos quieren una pelea, tendrán una pelea”, afirmó el hondureño.