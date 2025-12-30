Política

Tensión en San Ramón: Regidores encaran a presidente municipal suspendido y obligan a intervención policial

La tensión política en San Ramón escaló hasta requerir presencia policial. Conozca los detalles del enfrentamiento y las graves denuncias entre jerarcas

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
El momento en que los regidores encaran al presidente del Conocejo Municipal, Hermelink Chinchilla, camisa celeste y manos alzadas, cuando finalizó la sesión.
El momento en que los regidores encaran al presidente del Conocejo Municipal, Hermelink Chinchilla, camisa celeste y manos alzadas, cuando finalizó la sesión. (Capturas de pantalla de la sesi/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tensión en Concejo Municipal de San RamónAlcaldesa Gabriela JiménezRegidor Hermelink Chinchilla
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.