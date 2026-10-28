AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

‘Tengan vergüenza, no voten por reelegir magistrados’, había pedido Rodrigo Chaves a los diputados; ahora PPSO respalda continuidad de dos altos jueces

Jorge Olaso y Roxana Chacón, magistrados de la Sala II, se opusieron a levantar la inmunidad de Chaves en julio del 2025; el oficialismo ahora respalda su continuidad en la Corte Suprema de Justicia

Jorge Olaso y Roxana Chacón, magistrados de la Sala II, contarían con apoyo de la bancada oficialista del PPSO, para reelegirse en el cargo.
Jorge Olaso y Roxana Chacón, magistrados de la Sala II, contarían con apoyo de la bancada oficialista del PPSO, para reelegirse en el cargo. Diseño Canva
Lucía Astorga

“Tengan vergüenza, no voten por reelegir magistrados”. Ese fue el llamado que hizo el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, el pasado 18 de setiembre, cuando pidió a los diputados de oposición impedir la reelección automática de los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia.

“Por favor consideren y sean patrióticos, y no voten por reelegir un solo magistrado”, agregó el jerarca en declaraciones a El Observador, quien también criticó al Frente Amplio (FA) por cambiar su posición histórica contra la reelección de magistrados. “¿A cambio de qué y por qué?”, cuestionó en declaraciones a El Observador.

En esa línea se había comportado la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), hasta que llegó el turno de Jorge Olaso y Roxana Chacón, ambos integrantes de la Sala II, quienes se opusieron a levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves, cuando era presidente de la República, para que afrontara una causa penal por el presunto delito de concusión. Esa votación ocurrió el 1.º de julio del 2025.