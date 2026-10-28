‘Tengan vergüenza, no voten por reelegir magistrados’, había pedido Rodrigo Chaves a los diputados; ahora PPSO respalda continuidad de dos altos jueces

“Tengan vergüenza, no voten por reelegir magistrados”. Ese fue el llamado que hizo el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, el pasado 18 de setiembre, cuando pidió a los diputados de oposición impedir la reelección automática de los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia.

“Por favor consideren y sean patrióticos, y no voten por reelegir un solo magistrado”, agregó el jerarca en declaraciones a El Observador, quien también criticó al Frente Amplio (FA) por cambiar su posición histórica contra la reelección de magistrados. “¿A cambio de qué y por qué?”, cuestionó en declaraciones a El Observador.

En esa línea se había comportado la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), hasta que llegó el turno de Jorge Olaso y Roxana Chacón, ambos integrantes de la Sala II, quienes se opusieron a levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves, cuando era presidente de la República, para que afrontara una causa penal por el presunto delito de concusión. Esa votación ocurrió el 1.º de julio del 2025.

PPSO abandona rechazo a reelección de magistrados para apoyar a Jorge Olaso y Roxana Chacón

El 26 de setiembre de 2025, durante el acto de inauguración de un Ebais en Pavas, Chaves calificó de “valientes” a los magistrados que no respaldaron el levantamiento de su inmunidad.

A diferencia del PPSO, las diputaciones del FA y Liberación Nacional (PLN) han respaldado la continuidad de Julia Varela, de la Sala Segunda, y Jorge Araya, de la Sala Constitucional. Esa posición ha impedido que el Congreso reúna los 38 votos necesarios para frenar la reelección automática de los magistrados cuya continuidad ha sido sometida a votación.

Está pendiente que el plenario se pronuncie sobre la reelección de Patricia Solano, magistrada de la Sala III.

El diputado oficialista José Miguel Villalobos también había pedido a los 57 legisladores evitar la reelección de los magistrados de la Corte Suprema, con especial énfasis en quienes terminan su periodo en el 2026.

“No reelijamos a ninguno de los magistrados que van venciendo este año”, abogó Villalobos. El parlamentario pidió al plenario alcanzar los 38 votos necesarios para frenar la continuidad automática y buscar “nombres de consenso” para ocupar esos cargos.

Villalobos planteó el llamado como una forma de renovar la cúpula del Poder Judicial. Al mismo tiempo, defendió la necesidad de reformar la Constitución Política para eliminar la reelección automática de los magistrados y establecer que cumplan un único periodo, más extenso, de 10 o 12 años.

La posición oficialista también fue ratificada por la diputada Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos del Congreso, el 19 de agosto, cuando los representantes del PPSO en ese órgano se opusieron a recomendar la reelección de Julia Varela.

Ante una consulta de La Nación sobre si el PPSO rechazaría todas las reelecciones o analizaría cada caso de manera individual, Esquivel fue tajante: “No vamos a estar a favor de las reelecciones”.

“Tenemos que ser congruentes con lo que incluso decía nuestro plan de gobierno y las propuestas que hemos ido presentando sobre las reformas del Poder Judicial. Para nosotros, lo que se busca es una renovación de todas las cúpulas. Eso fue un tema de campaña y hay que ser congruentes con lo que se dice”, afirmó la legisladora.

Marta Esquivel justificó el giro

La diputada oficialista Marta Acosta, defendió el giro en la posición del PPSO sobre la no reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. (José Cordero /José Cordero)

Sin embargo, este 28 de octubre, Esquivel explicó que la fracción modificó su posición ante la dificultad de conseguir los votos necesarios para impedir las reelecciones y señaló que ahora analiza la participación política de los magistrados.

“En primer término, tenemos que ser realistas, que no vamos a tener los 38 votos para conseguir las no reelecciones y, en segundo término, nosotros lo que estamos revisando en este momento es el aspecto de participación política que han tenido algunos magistrados, porque, efectivamente, son políticos”, manifestó.

Esquivel también cuestionó la influencia que, a su criterio, ha tenido Liberación Nacional en las designaciones de magistrados. Según dijo, la bancada oficialista busca garantizar “el verdadero respeto a la independencia judicial”.

“Nosotros estamos apoyando a quienes no han ejercido actividad política partidista, porque han estado reuniéndose con la oposición y tomando partido con decisiones de la oposición”, afirmó.

Consultada sobre si el respaldo a Olaso y Chacón estaba relacionado con sus votos contra el levantamiento de la inmunidad de Chaves, la diputada rechazó esa interpretación. “No tiene nada que ver con eso”, añadió.

Esquivel también indicó que una de las líneas rojas para la bancada es que los magistrados no superen las dos reelecciones.

Chacón niega que haya relación

Roxana Chacón, magistrada de la Sala II, descartó que el voto en contra de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves influya en el apoyo de PPSO a su reelección. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa)

Roxana Chacón descartó que su voto contra el levantamiento de la inmunidad de Chaves le esté favoreciendo para que el oficialismo respalde su continuidad en el cargo: “Yo no creo que haya ninguna relación”, indicó este miércoles a la salida de la Comisión de Nombramientos.

El diputado oficialista Antonio Barzuna indicó que recomendaría al plenario de la Asamblea Legislativa la reelección de Chacón para un segundo periodo de ocho años. Mientras que la presidenta del Congreso y también integrante del PPSO, Yara Jiménez, habló a favor de la magistrada, pero sin decir directamente que la respaldaría.

La sesión fue levantada a las 11 a. m. por la presidenta del foro legislativo, la oficialista Marta Esquivel, sin que se efectuara la votación. Previamente, se habían expresado a favor de la continuidad Salvador Padilla, de Liberación Nacional (PLN) y Antonio Trejos del Frente Amplio (FA).

Faltaron de razonar el voto Esquivel, la liberacionista Janice Sandí y el oficialista Gerald Bogantes. Los diputados fueron convocados para el próximo viernes 30 de octubre para seguir con la discusión.

Cuando se le consultó a Chacón si su voto sobre el fuero de Chaves podría interpretarse como un alineamiento con el gobierno, la magistrada señaló que los magistrados deben revisar si en el expediente se acreditan todas las pruebas necesarias para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas que están siendo procesadas.

“Tenemos que garantizar que la resolución vaya totalmente acorde con las pruebas que se tienen, y eso fue lo que hicimos y llegamos a una posición que había que documentar algunas cosas que eran necesarias, antes de solicitar el levantamiento de la inmunidad”, expresó.