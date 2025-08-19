Política

Surge nueva precandidatura presidencial en Progreso Social Democrático tras salida de Luis Amador

El anunció se da este martes 19 de agosto

Por Luis Enrique Brenes
Luz Mary Alpízar presidenta PPSD
La diputada del PPSD, Luz Mary Alpízar, confirmó su precandidatura presidencial este martes 19 de agosto. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)







