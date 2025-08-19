Surge nueva precandidatura presidencial en Progreso Social Democrático tras salida de Luis Amador

La diputada del PPSD, Luz Mary Alpízar, confirmó su precandidatura presidencial este martes 19 de agosto.

La diputada Luz Mary Alpízar anunció este martes su precandidatura presidencial por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) de cara a las elecciones nacionales del 2026.

El anuncio de la legisladora ocurre después de que el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, renunciara a ser candidato presidencial del PPSD el pasado 14 de julio.

En un comunicado, la diputada explicó que las personas que participen en puestos de elección popular no serán designadas directamente por ella, sino por la Asamblea Nacional del partido.

Alpízar añadió que el PPSD buscará que quienes opten por cargos de elección popular cumplan con un perfil de servicio, capacidades y sensibilización social.

Luz Mary Alpízar inscribió su precandidatura por el Partido Progreso Social Democrático

“Nosotros somos un partido de puertas abiertas, conformado por personas de distintas profesiones y oficios que impulsamos un proyecto político por el bien común del país, no queremos volver a ser utilizados como vehículo para proyectos personales”, manifestó Alpízar.

La precandidata presidencial pasó al foco público en 2022, cuando se le conoció como fundadora, presidenta y, en ese momento, diputada electa por el PPSD, la agrupación política que llevó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, al poder.

También se ha visto envuelta en cuestionamientos, luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyera que la diputada estaba al tanto de que la campaña del hoy presidente Chaves se estaba financiando mediante la estructura paralela que operó por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera.

El pasado 23 de junio, la Fiscalía General acusó a Alpízar, junto al presidente Chaves, la diputada Pilar Cisneros, el vicepresidente Stephan Brunner y el canciller Arnoldo André Tinoco, por presunto financiamiento ilegal en la campaña electoral del 2022.

También fueron acusados los diputados Waldo Agüero y Paola Nájera, ambos del partido oficialista. El Ministerio Público les atribuye la comisión de presuntos delitos electorales. De acuerdo con la Fiscalía, la campaña de Chaves y el PPSD se habría beneficiado de dos estructuras paralelas.

Al respecto, Alpízar comentó a Revista Dominical: “Espero con mucha paz esos procesos, y espero que se haga justicia”. Añadió que no podía profundizar en el tema porque se encuentra bajo investigación.

Alpízar es ingeniera química y máster en administración y dirección de empresas. Ha sido docente universitaria y cuenta con experiencia en organismos internacionales, capacitaciones y asesorías.