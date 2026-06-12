Política

Solo 5 de 57 diputados renunciaron al beneficio de gasolina otorgado por la Asamblea Legislativa; vea quiénes son

Legisladores pertenecen al PLN, Frente Amplio, PUSC y Pueblo Soberano. Cuota representa hasta ¢376.000 mensuales por diputado

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora y Lucía Astorga
25/04/2023 Asamblea Legislativa. El Plenario se prepara para el primer cambio de directorio político de la actual administración. Las curules, ahora vacías, estarán ocupadas por los diputados de todas las fracciones, que lucirán elegantes durante la sesión solemne de este lunes primero de mayo.
Cinco diputados comunicaron a la administración legislativa su decisión de renunciar a la cuota mensual de 500 litros de combustible prevista en la Ley de Remuneración de los Diputados. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Asamblea LegislativaGasolinaBeneficio de la gasolinaPPSOPUSCFrente AmplioPLN
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.