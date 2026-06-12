Solo 5 de 57 diputados renunciaron al beneficio de gasolina otorgado por la Asamblea Legislativa; vea quiénes son

Cinco diputados comunicaron a la administración legislativa su decisión de renunciar a la cuota mensual de 500 litros de combustible prevista en la Ley de Remuneración de los Diputados.

Cinco diputados de cuatro partidos políticos distintos comunicaron a la administración de la Asamblea Legislativa su decisión de renunciar al beneficio de 500 litros mensuales de combustible que reciben los congresistas para el ejercicio de sus funciones.

La lista incluye a legisladores del Frente Amplio, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y del Partido Liberación Nacional (PLN), según información suministrada por la Gerencia General del Congreso a La Nación.

El artículo 5 de la Ley de Remuneración de los Diputados establece que los congresistas tienen acceso a una cuota mensual de 500 litros de combustible para uso discrecional en vehículos automotores.

Diversos criterios de la Procuraduría General de la República han señalado que este beneficio constituye una ayuda técnica destinada al ejercicio de la función legislativa y no forma parte del salario de los diputados.

Debido a que se trata de recursos públicos, la administración legislativa ha emitido regulaciones específicas para su uso tras registrarse abusos e incluso investigaciones penales relacionadas con este beneficio en años anteriores.

Con el precio vigente de la gasolina súper, fijado en ¢753 por litro, el gasto mensual por 500 litros sería de hasta ¢376.500 mensuales por legislador, equivalente a ¢4,5 millones al año.

Si los 57 diputados utilizaran la totalidad del beneficio durante un año, el costo para el Congreso superaría los ¢257 millones.

No obstante, la Gerencia General aclaró que renunciar a los 500 litros de combustible no impide a los diputados utilizar vehículos institucionales. Asimismo, explicó que cuando solicitan transporte para giras oficiales, el costo del combustible consumido debe ser rebajado conforme a lo establecido en el reglamento interno del Congreso.

Estos diputados renunciaron al beneficio

Con el precio vigente de la gasolina súper, el beneficio legislativo equivale a ¢376.500 mensuales y podría superar los ¢4,5 millones al año por diputado. (La Nación/La Nación)

Según los oficios remitidos a la administración legislativa, quienes renunciaron al beneficio son Álvaro Ramírez, del PLN; María Eugenia Román, del Frente Amplio; Marta Esquivel, de Pueblo Soberano; Abril Gordienko, del PUSC; y la liberacionista Diana Murillo.

La decisión de los legisladores ocurre después de que varios diputados electos manifestaran a La Nación, antes de asumir sus cargos, su intención de no utilizar la cuota de combustible. Se trata de Ramírez, Murillo, Román y Gordienko, así como las diputadas Iztarú Alfaro y Ángela Aguilar, ambas del PLN; y Vianey Mora, del Frente Amplio.

Sin embargo, Mora, Alfaro y Aguilar no se encuentran entre las diputaciones que, según la Gerencia General, formalizaron su renuncia al beneficio.

Razones de renunciar al beneficio

En el caso de Ramírez, el jefe de fracción del PLN comunicó su decisión el 21 de abril mediante una carta dirigida a la Subgerencia Financiera del Congreso. En el documento señaló que había adquirido un compromiso con la ciudadanía de no utilizar este recurso durante su gestión como diputado.

Por su parte, la frenteamplista María Eugenia Román, informó el 4 de mayo que renunciaba voluntariamente a la asignación mensual de combustible durante todo el periodo 2026-2030 y aseguró que asumiría con recursos propios los gastos de traslado derivados de giras y actividades legislativas.

“Cada viaje o gira en ejercicio de mis funciones lo asumiré con ingresos propios a mi cargo”, señaló.

La diputada oficialista Marta Esquivel formalizó su renuncia el 5 de mayo por medio de su despacho, mediante un oficio en la que solicitó ser excluida de los registros y depósitos asociados a la ayuda técnica de combustible durante el periodo legislativo 2026-2030.

Un mes después, el 4 de junio, la socialcristiana Abril Gordienko comunicó una decisión similar al Departamento Financiero de la Asamblea Legislativa y solicitó que se suspendiera cualquier depósito relacionado con ese rubro.

La renuncia más reciente fue la de la liberacionista Diana Murillo, quien devolvió la tarjeta de combustible el pasado 8 de junio.

En su oficio, Murillo explicó que durante la campaña electoral había manifestado públicamente que no utilizaría el beneficio. Sin embargo, inicialmente optó por mantener la tarjeta disponible únicamente para una eventual emergencia.

La diputada aseguró que decidió devolverla tras cuestionamientos surgidos en medios de comunicación sobre la ausencia renuncia formal al beneficio.

“Con el fin de mantener total coherencia con mi compromiso público, así como garantizar transparencia en el ejercicio de mis funciones, he tomado la decisión de realizar la devolución de la tarjeta”, afirmó.