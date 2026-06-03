Este es el precio de la gasolina súper en Costa Rica desde este miércoles

La nueva tarifa eleva el costo de la gasolina súper y mantiene los efectos de la volatilidad internacional sobre los combustibles en Costa Rica.

Las estaciones de servicio volvieron a reflejar cambios en los precios de los combustibles desde este miércoles 3 de junio, luego de que el ajuste tarifario fuera publicado este miércoles en el diario oficial La Gaceta.

Entre las principales variaciones destaca la gasolina súper, que aumentó ¢20 por litro y pasó de ¢733 a ¢753.

La actualización responde al comportamiento que registraron los mercados internacionales durante las últimas semanas, un factor que continúa influyendo directamente en los costos de los combustibles que importa Costa Rica.

La regular también aumentará de precio y pasará de ¢748 a ¢756 por litro.

Según los datos reportados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), los embarques analizados entre el 10 de abril y el 7 de mayo reflejaron aumentos en las cotizaciones internacionales de las gasolinas.

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio continúan afectando la logística y operación de los mercados energéticos, situación que mantiene presión sobre los precios de los productos refinados.

El diésel será la excepción en este ajuste. Su precio disminuyó de ¢716 a ¢670 por litro, lo que representa una rebaja de ¢46.

Nuevos precios por litro