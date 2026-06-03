El País

Este es el precio de la gasolina súper en Costa Rica desde este miércoles

El nuevo ajuste en combustibles ya redefine cuánto pagarán los conductores en las estaciones de servicio de todo el país

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Por Silvia Ureña Corrales
El cálculo tarifario responde a los costos de adquisición internacional de combustibles que se incrementaron como resultado del encarecimiento del petróleo y de los productos refinados en el mercado global.
La nueva tarifa eleva el costo de la gasolina súper y mantiene los efectos de la volatilidad internacional sobre los combustibles en Costa Rica. (DALL•E/OpenAI)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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