Precios de combustibles aumentarán la próxima semana: conozca los nuevos montos aprobados por Aresep

Aresep aprobó una nueva alza en los combustibles por la guerra en Oriente Medio.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobo una nueva alza en los precios de los combustibles.

Según informó la entidad, el cambio se realizará a partir de la próxima semana, cuando se publiquen los nuevos montos en el diario oficial La Gaceta.

El aumento aplica para la gasolina superior y regular, así como el gas licuado de petróleo. Mientras que, el diésel es el único que tendrá una rebaja.

Con las nuevas tarifas, los precios se fijan de la siguiente manera:

Gasolina súper: sube ¢20 por litro, pasando de ¢733 a ¢753.

sube ¢20 por litro, pasando de ¢733 a ¢753. Gasolina regular: aumenta ¢8 por litro, de ¢748 a ¢756.

aumenta ¢8 por litro, de ¢748 a ¢756. Diésel: registra una rebaja de ¢46 por litro, al pasar de ¢716 a ¢670.

registra una rebaja de ¢46 por litro, al pasar de ¢716 a ¢670. Gas LPG: aumenta ¢6 y pasa de ¢266 a ¢272.

Por otro lado, el cilindro de 25 libras de gas tendrá un aumento de ¢144, pasando de ¢7.255 a ¢7.399.

Aresep atribuye el ajuste a la guerra en Oriente Medio, de acuerdo con los costos reportados por la Refinadora Costarricense de Petróleo de los embarques entre el 10 de abril y el 7 de mayo.

“Este nuevo aumento en el precio de los combustibles se explica por el impacto que tiene el conflicto bélico en Medio Oriente en la operación y logística de los mercados energéticos internacionales”, explicó Mario Mora, intendente de Energía.

La institución precisó que por ahora no hay señales de una pronta estabilidad en la evolución de los precios internacionales del crudo.