El País

Precios de combustibles aumentarán la próxima semana: conozca los nuevos montos aprobados por Aresep

Los precios de las gasolinas y el gas volverán a subir la próxima semana por el conflicto en Oriente Medio. El diésel es el único que registrará una baja.

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Por Yucsiany Salazar
El cálculo tarifario responde a los costos de adquisición internacional de combustibles que se incrementaron como resultado del encarecimiento del petróleo y de los productos refinados en el mercado global.
Aresep aprobó una nueva alza en los combustibles por la guerra en Oriente Medio. (DALL•E/OpenAI)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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