Alza en precio de combustibles desde este jueves 7 de mayo: vea cuánto cuesta llenar el tanque

Este jueves 7 de mayo empezó a regir el aumento en el precio de combustibles.

Llenar el tanque del vehículo saldrá mucho más caro a partir de este jueves 7 de mayo, tras la entrada en vigencia del aumento en el precio de los combustibles aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El ajuste, publicado en el diario oficial La Gaceta, impactará principalmente al diésel, que registra el incremento más significativo por litro.

Con las nuevas tarifas, los precios se fijan de la siguiente manera:

Gasolina súper: sube ¢101 por litro, pasando de ¢632 a ¢733.

sube ¢101 por litro, pasando de ¢632 a ¢733. Gasolina regular Plus 91: aumenta ¢120 por litro, de ¢628 a ¢748.

aumenta ¢120 por litro, de ¢628 a ¢748. Diésel: registra el mayor golpe, con un alza de ¢151 por litro, al pasar de ¢565 a ¢716.

registra el mayor golpe, con un alza de ¢151 por litro, al pasar de ¢565 a ¢716. Gas LPG: aumenta ¢18 por litro, de ¢248 a ¢266.

Para los usuarios, este ajuste representa un impacto directo en el bolsillo. Por ejemplo, completar un tanque de 45 litros con gasolina regular costará ¢5.400 más que antes, mientras que en el caso del diésel, el aumento superará los ¢6.700 por tanque.

Conductores aprovecharon para cargar combustible antes del aumento en los precios. (Reiner Montero /Reiner Montero)

Antes de la medianoche, diversas estaciones de servicio reportaron largas filas de conductores que buscaban abastecerse antes del cambio de precios.

Tal fue el caso de la estación Serviexpo, en Guápiles, donde al menos 22 conductores se hicieron presentes para aprovechar antes del alza; según relataron algunos usuarios, el tiempo de espera promedio fue de 20 minutos para ser atendidos.

*Colaboró en esta información el corresponsal Reiner Montero.