El País

Alza en precio de combustibles desde este jueves 7 de mayo: vea cuánto cuesta llenar el tanque

Gasolineras registraron largas filas antes de la entrada en vigencia del aumento en el precio de combustibles. Revise aquí las nuevas tarifas.

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Por Yucsiany Salazar
Este jueves 7 de mayo empezó a regir el aumento en el precio de combustibles. (Jeffrey Zamora R)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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