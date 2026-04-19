Política

Diputados electos prometen uso responsable de los 500 litros de gasolina que recibirán cada mes

De los futuros congresistas consultados por ‘La Nación’, siete renunciarán a ella y 10 oficialistas no saben, hasta que la fracción les diga qué hacer

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira, Cristian Mora, y Lucía Astorga
Capacitación en plenario legislativo diputados electos
La mayoría de los diputados electos del PPSO esperan indicaciones sobre el uso del combustible; otros, como el jefe de fracción, Nogui Acosta, declaró que sí lo usará en giras y el trabajo legislativo. (Lilly Arce/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Combustible para diputadosDiputados electos500 litros de combustibleGasolina mensual para diputados
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.