Diputados electos prometen uso responsable de los 500 litros de gasolina que recibirán cada mes

La mayoría de los diputados electos del PPSO esperan indicaciones sobre el uso del combustible; otros, como el jefe de fracción, Nogui Acosta, declaró que sí lo usará en giras y el trabajo legislativo.

La gran mayoría de los diputados electos van a utilizar los 500 litros de combustible mensuales que les asigna la Asamblea Legislativa como una ayuda técnica para hacer su trabajo de representación.

Así lo respondieron ante consulta de La Nación, el día que recibieron su credencial como congresistas, en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Sin embargo, hay una buena parte de los nuevos congresistas que todavía no saben qué hacer y esperan instrucciones, así como un grupo pequeño de las tres fracciones mayoritarias que, de plano, rechazan utilizar ese combustible.

El artículo 5 de la Ley de remuneración de los diputados de la Asamblea Legislativa establece que, cada mes, los congresistas tendrán acceso a esa cuota para uso discrecional en vehículos automotores.

Criterios de la Procuraduría General de la República (PGR) han señalado que se trata de una ayuda técnica para el desempeño de sus labores parlamentarias y no parte del salario.

De hecho, la administración del Congreso ha tenido que aplicar una serie de criterios para su regulación, debido a una serie de abusos que se han dado en el pasado, que incluso llegaron a investigaciones penales, porque se trata de recursos públicos destinados a la labor legislativa.

Si un diputado utiliza gasolina super, el gasto mensual por 500 litros sería de ¢316.500 (según el precio vigente a este 12 de abril), es decir, ¢3,8 millones por año.

En caso de que los 57 diputados utilizaran gasolina super y consumieran los 500 litros por mes, el gasto anual del Congreso sería de ¢216,5 millones.

Promesa de uso responsable

De los 41 diputados electos que respondieron a la pregunta sobre el combustible, la mayoría, es decir, 22, respondieron abiertamente que sí lo utilizarán, pero bajo el compromiso de que se utilizará muy responsablemente y bajo estrictas normas de rendición de cuentas, o bien con un empleo destinado principalmente a las giras que muchos de ellos deben hacer a comunidades alejadas de las provincias que los eligieron como legisladores.

Así respondieron Nogui Acosta, Stephan Brunner, Osvaldo Artavia, Kattia Calvo, Gonzalo Ramírez, Esmeralda Britton, Daniel Siezar y Cindy Murillo, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), sobre todo para las giras a las que se consideran obligados para responderle a la gente que los eligió.

Ramírez y Brunner, por ejemplo, descartan que vayan a utilizar 500 litros. Murillo, quien es guanacasteca, puso el ejemplo de viajes entre San José y comunidades de su provincia, como La Cruz, San Juanillo u Ostionales, donde requerirá ese recurso, pero dijo que no está de acuerdo en que usen esa gasolina los diputados no que no visiten provincias.

Kattia Calvo puntualizó que no tendría sentido aprovechar ese combustible para el uso cotidiano, sino solo para cuestiones de trabajo.

El jefe chavista, Nogui Acosta, enfatizó que será responsabilidad de cada uno hacer un uso correcto del recurso. En cambio, Antonio Barzuna y Gerald Bogantes consideran que no es indispensable.

Barzuna dijo que, como diputado por San José, enfocado en el cantón central, “probablemente no lo vaya a utilizar”. Agregó que, si se puede renunciar, lo hará. Bogantes aseguró que no es indispensable y en principio no lo usaría, salvo cuando haya una gira.

Mayoría del PLN usará combustible

Los alajuelenses Eder Hernández y Karen Alfaro, así como la guancasteca Karol Matamoros y el limonense Mangell McLean, todos del Partido Liberación Nacional (PLN), destacaron la utilización de ese recursos para hacer giras a los territorios de sus provincias.

También va a utilizar el combustible la josefina Andrea Valverde, pues dijo que los 500 litros son parte de los incentivos que conlleva el puesto, pero solo para las giras necesarias.

Diana Murillo y Álvaro Ramírez, no usarán la gasolina que les da la Asamblea, mientras que Eder Hernández sí lo hará. Todos son del PLN. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La alcaldesa de Heredia, Ángela Aguilar, dijo que al asumir la diputación no utilizará los 500 litros, para resguardar los recursos públicos, como ha intentado hacerlo en la municipalidad herediana.

El compromiso de Álvaro Ramírez, Iztarú Alfaro y Diana Murillo es no utilizar ese combustible.

FA busca reducir cuota mensual

En el caso de los frenteamplistas, buscan ir más allá, porque los que sí utilizarán el combustible establecen que harán un compromiso con una estricta rendición de cuentas hasta del último colón, pero también promover una regulación que reduzca la cuota a 300 litros o menos. Otra parte de plano renunciará a usarlos.

José María Villalta, Antonio Trejos, Sigrid Segura, Edgardo Araya y Joselyn Sáenz lo emplearán, estrictamente para giras.

“Vamos a usarlo rigurosamente, solo para giras largas y que realmente se justifiquen, para fortalecer presencia en territorios, costas y fronteras”, dijo José María Villalta.

María Eugenia Román y José María Villalta, del FA, buscarán reducir la cuota mensual de gasolina para diputados, a menos de 300 litros. Villalta dice que lo usará para las giras, pero Román renunció al combustible. Karol Matamoros, del PLN, lo usará para giras en Guanacaste. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Sigrid Segura puntualizó que no debe usarse por la libre, sino con límites y eficiencia, mientras que Edgardo Araya señaló que el compromiso es que sea una herramienta para llegar a muchísimas comunidades.

Mientras tanto, solamente siete futuros congresistas declararon que, de plano, no van a utilizar ese recurso, ya sea porque utilizarán su propio vehículo con su propia gasolina, o bien por compromiso ético, como sucede con parte del Frente Amplio (FA).

María Eugenia Román y Vianey Mora comentaron que no los van a usar.

Las diputadas unipersonales Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), también van a usar el recurso.

Mayoría de soberanos no sabe qué hacer aún

Adicionalmente hay un grupo amplio de diputados electos para quienes todas las reglas de la Asamblea Legislativa son nuevas, o bien cuyo criterio se somente a la disciplina o acuerdo de su respectiva fracción legislativa.

En ese grupo están buena parte de los congresistas de Pueblo Soberano, así como dos liberacionistas, quienes están esperando instrucciones sobre una serie de aspectos relacionados con sus nuevas funciones, por lo que respondieron que no saben todavía cuál será la directriz de su respectiva bancada respecto a los recursos.

En esa situación de incertidumbre y obediencia a la directriz partidaria están Ana Katharina Müller, Fernando Obaldía, María Isabel Camareno, Mayuli Ortega, Ariel Mora Fallas, Reynaldo Arias, Robert Barrantes, Wilson Jiménez y Juan Manuel Quesada.

“Vamos a hablar de eso en conjunto, porque todos somos uno y uno somos todos”, dijo Mayuli Ortega.

José Miguel Villalobos acotó que todavía no sabe si lo va a usar, porque está en proceso de decidir cómo organizarse para definir eso.

Los liberacionistas Janice Sandí y Marco Badilla también esperan una posición del PLN para definir eso.