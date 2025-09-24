Si Rodrigo Chaves obtiene una nueva inmunidad, ¿se votaría otro levantamiento por el caso BCIE-Cariñitos?

Una vez que la Asamblea Legislativa actual rechazó levantarle la inmunidad al mandatario Rodrigo Chaves por el caso BCIE-Cariñitos, la acusación por concusión pasará a los tribunales ordinarios a partir del 8 de mayo, día en que dejará el poder. Sin embargo, ¿qué pasaría en el eventual caso de que el actual jerarca obtiene un nuevo fuero porque lo nombran ministro?

Para el jurista Rodolfo Brenes, Chaves sí podría enfrentar otro proceso como el culminado el lunes 22 de setiembre por esta misma causa. En su criterio, le correspondería a la Fiscalía General tomar la iniciativa de enviar de nuevo la acusación a la Corte Suprema de Justicia, para que esta la traslade a la Asamblea Legislativa.

“Desde luego, será necesario cumplir con todos los pasos y procedimientos que ya conocemos”, explicó.

Brenes argumentó que no existe norma que impida volver a pedir el levantamiento, además de que la inmunidad que no se levantó fue la que Chaves ostenta como presidente, no como ministro. Si ocupara un nuevo cargo de Supremos Poderes, el análisis del Ministerio Público, magistrados y diputados sería distinto.

Agregó que concluir lo contrario equivaldría a limitar “de modo excesivo” las competencias de una nueva Asamblea Legislativa, que bajo ese argumento quedaría de manos atadas para valorar la pertinencia de permitir que un funcionario público afronte un proceso penal.

Un criterio similar expuso el penalista Erick Gatgens. Explicó que, si el presidente pasara a ser ministro, gozaría de una inmunidad distinta y la Corte Plena podría pedir de nuevo el levantamiento a la Asamblea.

De igual forma, el abogado Federico Campos explicó que lo decidido el lunes en el Congreso, con 34 diputados a favor de retirar la inmunidad y 21 en contra, no se trató de una resolución judicial, sino de una decisión política.

Por lo tanto, agregó, el resultado de la votación no tiene efectos de “cosa juzgada”, es decir, no se trató de una sentencia que concluyó un proceso.

Consideró que todo quedaría a interpretación de las partes que intervienen: el Ministerio Público, los magistrados y los diputados. “Sería una nueva discusión legal muy interesante”, afirmó.

‘Se hizo un proceso y no se levantó’

El jurista Rodrigo Araya expuso un criterio distinto, al considerar que la ley no establece que se pueda repetir el proceso de levantamiento de inmunidad.

“Se hizo un proceso y no se levantó; entonces, sencillamente mientras sea presidente o ministro no puede ser procesado. Si esto no fuese así, a finales de octubre se haría otra vez y, si no vuelve a pegar, se haría otro en noviembre y otro en diciembre; entonces, ¿qué sentido tendría si se pudiera hacer ad infinitum?“, manifestó.

Aclaró que el único escenario en que Chaves enfrentaría otro posible desafuero sería por otra causa penal. Por ejemplo, si la Corte Plena considera que el mandatario debe enfrentar el proceso por una presunta estructura paralela de financiamiento en la campaña electoral del 2022, por ejemplo.

El 23 de junio, la Fiscalía acusó por ese caso al presidente, al exvicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André Tinoco, y a los diputados del partido oficialista Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Waldo Agüero y Paola Nájera.

La Nación consultó el lunes al Poder Judicial si en la Sala Tercera ya se está elaborando el informe sobre esta causa penal, el cual luego sería analizado por la Corte Plena, tal y como ocurrió con el del caso BCIE-Cariñitos. Sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.