Se acabó el misterio: escrutinio definitivo del TSE confirma diputaciones por Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón

De izq. a der., María Eugenia Román, del FA; Ronald Campos, del PLN; Marta Eugenia Esquivel, del PPSO; Mangell Mc Lean, del PLN; y Nayuribe Guadamuz, del PPSO, serán cinco de los futuros 57 diputados.

Se acabó el misterio. Ya se sabe quienes serán los 57 diputados que ocuparán una curul en la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo. El pasado viernes 27 de febrero, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó el escrutinio definitivo de los votos y con ello se confirmaron a los representantes de Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón.

No se cumplió ninguno de los cambios que los principales partidos esperaban. Ni el oficialista Pueblo Soberano (PPSO) subió a 32 diputaciones ni Liberación Nacional (PLN) creció a 18.

Así quedaron repartidos los 57 escaños:

—Pueblo Soberano (PPSO): 31 diputados

—Liberación Nacional (PLN): 17

—Frente Amplio (FA): 7

—Coalición Agenda Ciudadana (CAC): 1

—Unidad Social Cristiana (PUSC): 1

Los datos de San José, Alajuela y Cartago ya se conocían. Quedaban pendientes las otras cuatro provincias y estos son los resultados.

Heredia: tres partidos ganaron una curul

En el caso de Heredia, el PPSO de la presidenta electa, Laura Fernández, obtuvo dos curules, el mismo número que el PLN, mientras que el FA se quedó con una.

En esta provincia, solo Pueblo Soberano y Liberación Nacional alcanzaron al cociente. Mediante esa vía, el PPSO ganó dos diputaciones y el PLN, una.

Liberación ganó otra por residuo y el Frente Amplio una tras superar la barrera del subcociente.

Ninguna de las otras 17 agrupaciones llegó al subcociente, piso mínimo requerido para acceder a una curul. Quedaron muy largo. A la Coalición Agenda Ciudadana le faltaron 14.601 votos y al PUSC, 18.157.

En esta provincia, se contabilizaron 284.059 sufragios válidos, de los cuales el 40,4% fue para el PPSO, el 26,4% para el PLN y el 16,3% para el FA.

Las otras 17 agrupaciones se distribuyeron el 16,9% restante.

Estos serán los diputados por Heredia:

Pueblo Soberano

—Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

—Juan Manuel Quesada Espinoza

Liberación Nacional

—Víctor Manuel Hidalgo Solís

—Ángela Aguilar Vargas

Frente Amplio

—María Eugenia Román Mora

Guanacaste: diputaciones quedaron en manos del PPSO y el PLN

En Guanacaste, se distribuyeron cinco de las 57 que integran el Congreso. Tres se las dejó Pueblo Soberano y dos Liberación Nacional.

Solo el PPSO llegó al cociente, mientras que el PLN obtuvo dos escaños tras superar la barrera del subcociente.

Liberación le ganó la última curul al PPSO por 13.898 votos. El resto de partidos quedó a más de 7.000 votos del umbral mínimo para acceder a un escaño.

En Guanacaste, se recibieron 174.232 sufragios válidos. La agrupación turquesa obtuvo el 50,48% de los votos y los verdiblancos, el 18,46%.

El FA consiguió el 5,74% y los restantes 18 grupos políticos obtuvieron el 25,33% restante.

Guanacaste, junto con Puntarenas, eran las dos provincias donde, según la diputada y vocera de Pueblo Soberano, Pilar Cisneros, su agrupación podría ganar una curul más y llegar el 1.° de mayo con una bancada de 33 diputados, lo cual al final no pasó.

Estas serán las personas que ocuparán una curul por Guanacaste:

Pueblo Soberano

—Nayuribe Guadamuz Rosales

—Daniel Siezar Cárdenas

—Cindy Murillo Artavia

Liberación Nacional

—Ronald Campos Villegas

—Karol Matamoros Montoya

Puntarenas: La distribución quedó 4 a 2

En Puntarenas, se disputaron seis diputaciones. Cuatro se las dejó el PPSO y dos el PLN. Solo la primera de esas dos agrupaciones alcanzó el cociente y, mediante esa vía, obtuvo tres curules.

El PLN ganó dos con solo superar la barrera del subcociente. Ninguna otra agrupación llegó a ese piso. El que estuvo más cerca fue el Frente Amplio, que quedó a 4.351 votos.

En esta provincia, se contabilizaron 208.692 votos válidos y el 59,35% fue para el PPSO. Liberación obtuvo el 15,94% y el otro 24,71% se repartió entre los 18 partidos restantes.

Estos serán los diputados puntarenenses a partir del 1.° de mayo del 2026:

Pueblo Soberano

—Royner Mora Ruiz

—María Isabel Camareno Camareno

—Ariel Mora Fallas

—Ana Ruth Esquivel Medrano

Liberación Nacional

—Norjelens Lobo Vargas

—Jesús Antonio Calderón Calderón

Limón: el PPSO se quedó con cuatro de las cinco curules

Pueblo Soberano ganó cuatro de las cinco curules en disputa en Limón. La quinta quedó en manos de Liberación.

El PPSO le ganó al PLN la cuarta diputación por 3.530 votos de ventaja. Aquí era donde el ahora excandidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, decía que le podía arrebatar una curul al PPSO, pero no le dieron los sufragios.

Las otras 18 agrupaciones no superaron la barrera del subcociente. El PUSC fue el que estuvo más cerca y quedó a 4.885 sufragios de distancia.

Al final, Pueblo Soberano consiguió el 56,92% de los 185.289 votos válidos que se contabilizaron. El PLN el 15% y los restantes se distribuyeron el 28% restante.

Estos serán los diputados por Limón:

Pueblo Soberano

—Osvaldo Artavia Carballo

—Kristel Ward Hudson

—Reynaldo Arias Mora

—Kathia Calvo Cruz

Liberación Nacional

—Mangell Mc Lean Villalobos

¿Cómo se eligen los diputados?

El sistema de elección de diputados es distinto al presidencial. Se calcula un cociente por provincia.

Ese número se obtiene dividiendo el total de votos válidos entre la cantidad de curules asignadas a la provincia.

Cada partido obtiene una curul cada vez que alcanza un cociente. Si luego de asignar los escaños de esta forma aún quedan puestos disponibles, estos se distribuyen entre los partidos que superaron el cociente y aún tienen residuos, y los que superaron el subcociente, que es la mitad del cociente.

Las agrupaciones que no alcancen ese piso no pueden participar en la distribución.

Los magistrados, sus equipos técnicos y fiscales partidarios ya completaron la revisión de las 7.063 juntas receptoras de votos de los comicios legislativos.

Resultados en San José, Alajuela y Cartago

Previamente, La Nación ya había constatado los resultados del escrutinio en San José, Alajuela y Cartago, y así quedó la distribución de curules

—San José (18 curules): El partido Pueblo Soberano (PPSO) obtuvo la mayor representación con ocho escaños, seguido por Liberación Nacional (PLN) con cinco, el Frente Amplio (FA) con tres, y una curul para la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana (PUSC).

—Alajuela (12 curules): Esta provincia sumó una plaza adicional debido al último censo. El reparto asignó 7 escaños al PPSO, tres al PLN y dos al FA.

—Cartago (6 curules): El PPSO captó casi la mitad de la representación con tres escaños, seguido por el PLN con dos y el FA con uno.