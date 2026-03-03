Política

Se acabó el misterio: escrutinio definitivo del TSE confirma diputaciones por Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón

El Tribunal concluyó el conteo de los votos para diputado y, de acuerdo con proyecciones de ‘La Nación’, así quedó repartido el Congreso

Por Natasha Cambronero
María Eugenia Román, Ronald Campos, Marta Eugenia Esquivel, Mangell Mc Lean y Nayuribe Guadamuz
De izq. a der., María Eugenia Román, del FA; Ronald Campos, del PLN; Marta Eugenia Esquivel, del PPSO; Mangell Mc Lean, del PLN; y Nayuribe Guadamuz, del PPSO, serán cinco de los futuros 57 diputados. (Archivo/La Nación/Archivo/La Nación)







