San José: partido del alcalde Diego Miranda y el PLN ganaron las presidencias de las comisiones municipales

El Partido Juntos, del alcalde Diego Miranda, y el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvieron la mayoría de las presidencias de las comisiones del Concejo Municipal de San José.

El 1.° de mayo, el Concejo nombró nuevo directorio. El independiente Rafal González Ovares ganó la presidencia y la liberacionista Katia Solano la vicepresidencia, gracias a los votos del PLN, Juntos, Más San José y dos independientes, incluido el propio González.

Según el Código Municipal, el presidente del Concejo nombra a los integrantes de las comisiones ordinarias y especiales, y cada comisión elige internamente al regidor que ejercerá su presidencia.

Según confirmó la Municipalidad de San José, estas serán las presidencias de cada comisión capitalina:

Hacienda y Presupuesto: Luis Murillo Cruz (independiente, exPLN)

Luis Murillo Cruz (independiente, Obras Públicas: Alexander Cano Castro ( PLN )

Alexander Cano Castro ( ) Asuntos Sociales: Andrea Rudín Montes de Oca ( Juntos)

Andrea Rudín Montes de Oca ( Gobierno y Administración: Rafael González Ovares (independiente, exJuntos )

Rafael González Ovares (independiente, ) Asuntos Jurídicos: Mariana Zúñiga Pérez ( Juntos )

Mariana Zúñiga Pérez ( ) Asuntos Ambientales: Mariana Zúñiga Pérez ( Juntos )

Mariana Zúñiga Pérez ( ) Asuntos Culturales: Alexander Cano Castro ( PLN )

Alexander Cano Castro ( ) Condición de la Mujer: Isabel Rosemary Mesén Salazar ( Juntos )

Isabel Rosemary Mesén Salazar ( ) Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor: Gregory Manuel Garro Jiménez ( Juntos )

Gregory Manuel Garro Jiménez ( ) Seguridad: Luis Murillo Cruz (independiente, exPLN )

Luis Murillo Cruz (independiente, ) Cooperación Internacional y Protocolo: Alexander Vega Garro (PUSC)

Salvo la comisión de Cooperación Internacional y Protocolo, las presidencias se repartieron entre las mismas fuerzas que designaron el directorio municipal el 1.° de mayo. El regidor propietario del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Álvaro Salas, obtuvo tres votos, frente a los siete de González.

Quedaron fuera de las presidencias de comisiones los partidos Frente Amplio (FA), Más San José y los regidores que llegaron al Concejo con partidos como el Liberal Progresista (PLP) y Progreso Social Democrático (PPSD), pero que luego se declararon independientes.

Brandon Guadamuz regidor josefino del Frente Amplio cuestionó la designación de presidencias municipales. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Frente Amplio critica el acuerdo

En entrevista con La Nación, el regidor josefino del Frente Amplio, Brandon Guadamuz, criticó el pacto entre el partido del alcalde y el PLN.

“Me parece impresionante porque, por años, Diego Miranda se presentó como el gran opositor de Johnny Araya y el arayismo, pero ahora el partido del alcalde, Juntos, votó por el PLN para la vicepresidencia“, dijo.

“Luego, conformaron las comisiones para darle las presidencias al arayismo en las más importantes. Le dieron Hacienda, Obras, Seguridad y Cultura a regidores que son arayistas, muy cercanos a Johnny Araya”, agregó Guadamuz.

En el 2024, cuando Miranda venció al arayismo en las urnas, aseguró: “Hemos derrotado la dictadura de 33 años de Johnny Araya en San José”. Desde el 2025, Araya es el presidente del Comité Político de San José del PLN y dirige a la agrupación en la capital.

El alcalde de San José, Diego Miranda, rechazó que exista alguna contradicción entre su discurso crítico contra el arayismo y los acuerdos políticos alcanzados en el Concejo Municipal. Aseguró que mantiene intacta su posición frente a las prácticas que cuestionó de administraciones anteriores del Partido Liberación Nacional.

Miranda afirmó que, como alcalde, no tiene injerencia en la elección del directorio ni en la conformación de las comisiones municipales, decisiones que corresponden al Concejo Municipal, y defendió que los acuerdos del 1.° de mayo fueron multipartidistas, no un pacto exclusivo entre Juntos y el PLN. Además, sostuvo que llegar a consensos puntuales no contradice su discurso político, sino que responde al funcionamiento democrático de los órganos colegiados.

Consultado sobre la exclusión del resto de fracciones de oposición en las presidencias (salvo una comisión para el PUSC), el edil del Frente Amplio aseguró que “es importante en todo espacio político que haya pesos y contrapesos”.

“De las presidencias, nos dejaron afuera a varios partidos y actualmente se las dividieron entre ellos dos, porque supongo que entre esos dos partidos se van poner de acuerdo. Sigue generando dudas porque el PLN era el gran enemigo de Diego Miranda. Ahora se han dado la mano”, cerró Guadamuz.