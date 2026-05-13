Política

San José: partido del alcalde Diego Miranda y el PLN ganaron las presidencias de las comisiones municipales

Salvo una excepción, las presidencias de las comisiones municipales se repartieron entre las fuerzas políticas que eligieron el directorio municipal. El FA cuestionó reparto

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Por Sebastián Sánchez
En imagen: Rafael González, nuevo presidente de San José; Diego Miranda, alcalde; y Katia Solano, vicepresidenta.
En imagen: Rafael González (independiente, exJuntos), nuevo presidente de San José; Diego Miranda (Juntos), alcalde; y Katia Solano (PLN), vicepresidenta. (MSJ/MSJ)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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