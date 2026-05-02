Política

Del discurso contra la ‘dictadura’ a la alianza: el partido del alcalde Diego Miranda pacta con el PLN para controlar el Concejo de San José

En 2024, cuando Miranda venció al arayismo en las urnas, aseguró: ‘Hemos derrotado la dictadura de 33 años de Johnny Araya en San José’. Ahora, el alcalde defiende que es un ‘acuerdo entre cinco representaciones distintas’. Conozca cómo votó cada regidor

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Por Sebastián Sánchez
En imagen: Rafael González, nuevo presidente de San José; Diego Miranda, alcalde; y Katia Solano, vicepresidenta.
En imagen: Rafael González, nuevo presidente de San José; Diego Miranda, alcalde; y Katia Solano, vicepresidenta. (MSJ/MSJ)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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