Del discurso contra la ‘dictadura’ a la alianza: el partido del alcalde Diego Miranda pacta con el PLN para controlar el Concejo de San José

De adversarios políticos a aliados estratégicos: el Partido Juntos, del alcalde Diego Miranda, y el Partido Liberación Nacional (PLN) sellaron una alianza para nombrar al independiente Rafael González Ovares como presidente del Concejo Municipal de San José.

El PLN representa a uno de principales rivales políticos del Miranda: el exjerarca Johnny Araya, quien dirigió los destinos capitalinos por casi 30 años.

Miranda lo adversó en innumerables ocasiones durante sus ocho años como regidor de San José (2016-2024). En 2024, cuando venció al arayismo en las urnas, aseguró: “Hemos derrotado la dictadura de 33 años de Johnny Araya en San José”.

En 2023, durante otro episodio más del desencuentro, Miranda denunció que Araya lo intentó empujar e intentó arrebatarle el celular a la regidora Andrea Rudín para evitar ser grabado.

El altercado ocurrió al finalizar una sesión del Concejo Municipal. El liberacionista negó los hechos.

Altercado entre Johnny Araya y regidor Diego Miranda

Desde 2025, Araya es el presidente del Comité Político de San José del PLN y dirige a la agrupación en la capital, donde conserva un fuerte capital político.

Consultado por La Nación, el alcalde Diego Miranda señaló que el acuerdo para la presidencia capitalina es una alianza entre cinco representaciones distintas.

“El partido Juntos participó del acuerdo, pero participaron dos regidores independientes y dos partidos cantonales (Juntos y Mas) y el PLN. A modo de aclaración no fue una alianza entre Juntos y PLN”, señaló Miranda.

Johnny Araya fue alcalde de San José por casi 30 años. En 2024, cuando Miranda venció al arayismo en las urnas, aseguró: “Hemos derrotado la dictadura de Johnny Araya en San José”. (Archivo)

Juntos y PLN

Ahora, un 1°. de mayo del 2026, el partido de Miranda se unió con el liberacionismo para nombrar a González, un regidor que llegó al poder gracias a la agrupación de Miranda (Juntos), pero que luego la abandonó denunciando una presunta “persecución política”.

González obtuvo la presidencia capitalina por los próximos dos años con el voto suyo, dos regidoras de su expartido, dos del PLN (más uno que renunció a esa bancada) y el de Más SJ. Así fue la votación:

Luis Murillo (independiente, exPLN ): Rafael González

): Rafael González Alexander Cano ( PLN ): Rafael González

): Rafael González Katia Solano ( PLN) : Rafael González

: Rafael González Bernardita Fallas ( Juntos ): Rafael Gonzalez

): Rafael Gonzalez Rafael González (independiente, exJuntos ): Rafael González

): Rafael González Mariana Zuñiga ( Juntos ): Rafael Gonzalez

): Rafael Gonzalez Juan Diego Gómez ( Más San José ): Rafael González

): Rafael González Jose Manuel Jimenez (independiente, exPLP ): Alvaro Salas

): Alvaro Salas Yorleny Cordoba (independiente, exPPSD ): Alvaro Salas

): Alvaro Salas Álvaro Salas ( PUSC ): Álvaro Salas

): Álvaro Salas Brandon Guadamuz (FA): Brandon Guadamuz

Rafael González, ex miembro del Juntos, es el nuevo presidente del Concejo Municipal de San José. A la derecha, Katia Solano, del PLN, será la vicepresidenta. (MSJ/MSJ)

Con esto, González obtuvo siete votos, Salas tres y Guadamuz uno. La vicepresidencia quedó en manos de la liberacionista Katia Solano Barrantes, quien asumió su curul como regidora propietaria en sustitución de Iztarú Alfaro, que este 1.° de mayo pasó a ejercer como diputada de la República.

‘Curioso’

Brandon Guadamuz, regidor del Frente Amplio en San José, valoró como “muy interesante” y “sorprendente” la alianza entre Juntos y el PLN para elegir a un regidor independiente como presidente del Concejo.

“Es muy interesante que los votos hayan sido de Juntos y del PLN, porque para nadie es un secreto que fueron rivales en la última elección”, dijo, al recordar los 30 años de gobiernos liberacionistas en la capital y el surgimiento de Diego Miranda como opositor de ese proyecto político.

“Ahora llegan a un pacto y no deja de ser muy curioso, muy interesante como fenómeno en este Concejo”, añadió.

El regidor de la Municipalidad de San José, Brandon Guadamuz, del Frente Amplio. (Alonso Tenorio/La Nación)

Guadamuz aseguró que postuló su nombre a la presidencia del Concejo con la intención de impulsar un órgano “más constructivo, que dialogara, con sesiones productivas, respetuosas y abiertas para la gente”.

El edil fue crítico de la gestión de la expresidenta del Concejo, Mariana Zúñiga, de Juntos. A su juicio, “quedó debiendo bastante su gestión”, aunque reconoció que fue abierta a discutir iniciativas de su fracción.

Sin embargo, señaló un manejo desigual del uso de la palabra: “A la gente de su propio partido les daba más tiempo para hablar, al alcalde le daba hasta 15 o 20 minutos, mientras que a los regidores nos daba solo cinco minutos”.

No obstante, subrayó que su enfoque será mantener el diálogo y analizar cómo se desarrolla esta nueva dinámica política. Anunció que el próximo lunes se reunirá con González.