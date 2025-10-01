Política

Sala IV señala vicios de nulidad en trámite del veto a proyecto para permitir allanamientos las 24 horas

Magistrados indicaron dos yerros procedimentales cometidos por la Asamblea Legislativa

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
02/09/2025, San José, Asamblea Legislativa, fotografías del plenario Legislativo.
La propuesta de ley es impulsada por la diputada Monserrat Ruiz, del PLN. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sala IVAllanamientos 24/7Vetos del Poder EjecutivoRodrigo Chaves
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.