Política

Sala Constitucional rechaza de plano acción del secretario del PLN contra el acuerdo migratorio con Estados Unidos para recibir deportados

El acuerdo fue firmado por el expresidente Rodrigo Chaves y le permite a Estados Unidos enviar hasta 25 deportados a la semana

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Por Sebastián Sánchez
Sala rechazó la acción de Miguel Guillén, secretario del PLN. (JORGE CASTILLO)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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