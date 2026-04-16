Política

Sala Constitucional condena al OIJ por vulnerar intimidad y presunción de inocencia de Marta Esquivel en Caso Barrenador

Tribunal determinó que el OIJ divulgó información sensible durante los allanamientos del Caso Barrenador

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Por Cristian Mora
La residencia de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, fue allanada por el OIJ como parte de una investigación de la Sección Anticorrupción del OIJ. Foto: LN
Allanamientos del Caso Barrenador en setiembre de 2024 derivaron en una condena contra el OIJ por divulgar información sensible durante los operativos.







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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