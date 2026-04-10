Sucesos

Dos tribunales se declaran incompetentes para revisar medidas cautelares de Marta Esquivel, a raíz de su elección como diputada

Fiscalía solicitó ampliar las medidas contra Esquivel por el Caso Barrenador, pero se produjo un conflicto entre tribunales

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Por Sebastián Sánchez
Entrega de credenciales a Diputadas y Diputados
La expresidenta de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel, fue electa diputada por el PPSO. (JOHN DURAN/John Durán)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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