Política

Rodrigo Chaves tiene que rendirle cuentas a Laura Fernández, afirma Pilar Cisneros

La cercana asesora del exmandatario brindó su criterio sobre la doble designación de Chaves como ministro de Presidencia y Hacienda

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Por Lucía Astorga y Cristian Mora
Diputada Pilar Cisneros
La exdiputada Pilar Cisneros auguró un cambio en la nueva administración de Laura Fernández, respecto al gobierno de Rodrigo Chaves. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Pilar CisnerosRodrigo ChavesLaura FernándezTraspaso de poderes
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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