Rodrigo Chaves tiene que rendirle cuentas a Laura Fernández, afirma Pilar Cisneros

La exdiputada Pilar Cisneros auguró un cambio en la nueva administración de Laura Fernández, respecto al gobierno de Rodrigo Chaves.

Pilar Cisneros, exdiputada oficialista y figura clave del proyecto chavista, afirmó que el exmandatario Rodrigo Chaves tendrá que rendir cuentas a la presidenta Laura Fernández, tras asumir de forma simultánea los ministerios de la Presidencia y de Hacienda.

“Como ministro de la Presidencia le va a tocar sacar adelante la agenda y tiene que rendirle cuentas a Laura (Fernández)”, declaró Cisneros a La Nación, tras la toma de posesión de la nueva gobernante.

Pilar Cisneros prevé cambios de estilo en el gobierno de Laura Fernández

La exlegisladora y cercana confidente de Chaves defendió el doble nombramiento del exmandatario. “Ni que doña Laura fuera tonta, si doña Laura tiene algo es que es súper inteligente, y si tiene una persona que tiene la mejor experiencia en el ámbito económico, que ya fue ministro de Hacienda, y que además, sabe de economía, ¿usted no lo aprovecharía?, por supuesto que sí“, declaró.

Chaves estuvo al frente de Hacienda durante seis meses, en la administración del presidente Carlos Alvarado (2018-2022), quien lo removió del cargo.

Igualmente, afirmó que Chaves es un “gran negociador”, habilidad que, según su criterio, le será de utilidad cuando tenga que dialogar con las fracciones de oposición en el Congreso, una vez inicie labores como ministro de la Presidencia.

En este sentido, destacó la experiencia del exgobernante en el Banco Mundial. “Tiene una gran habilidad negociadora, que no la utilizaba ahora, porque los diferentes poderes del Estado, que nos debieron haber ayudado, como el Poder Judicial y el Congreso, no nos ayudaron”, alegó.

“Nunca quisieron, a mí me consta, yo fui la que abrí los canales entre Rodrigo Chaves y Rodrigo Arias, y a mí me consta porque yo convocaba las primeras reuniones con todos los jefes de fracción en Casa Presidencial, y ¿qué pasó?“, añadió.

Citó las palabras de Chaves en su última rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa, el pasado 4 de mayo, cuando dijo que peleó fuerte, pero que no le gustaba pelear. De acuerdo con Cisneros, la actitud confrontativa del expresidente se justificaba porque “él necesitaba despertar al pueblo”.

“Chaves cumplió un objetivo, ¿qué es el objetivo que queríamos?, despertar a la gente", agregó.

Pilar Cisneros asistió al traspaso de poderes acompañada de su esposos Edgar Espinoza. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Bajo esta perspectiva, señaló que las condiciones están dadas para un cambio de estilo en el nuevo gobierno, ya que la personalidad de Fernández es distinta a la de su antecesor.

“Ella no tiene el carácter de don Rodrigo. Ella tiene su propia personalidad, y va a querer mantener su personalidad y no copiar a don Rodrigo”, aseguró.

Cisneros reafirmó que tendrá un rol asesor en la comunicación del gobierno entrante, sin asumir un puesto oficial ni un pago por las labores realizadas.

“Voy a ayudarla en las conferencias de prensa, vamos a remozar las conferencias de prensa, vamos a hacer nuevos openings, la voy a ayudar en discursos, voy a ayudar en general en la comunicación del Gobierno, cuando haya crisis, cómo enfrentar las crisis", relató.

Sobre si tendría presencia constante en la Casa Presidencial, dijo que “no necesariamente”.

“Yo no tengo un horario, un salario y, como yo dije, no voy a volver a ser empleada pública, entonces no”, sentenció.