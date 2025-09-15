Política

Rodrigo Chaves se ausenta del acto de Independencia y vicepresidenta acusa a oposición de ‘filibusteros’

Vicepresidenta Munive insiste: el terreno para el nuevo hospital de Cartago “no es el adecuado” y advierte a los responsables

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
15/09/2025/ Desfiles conmemorativos al día de la independencia 2025/ Foto John Durán
La vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, llegó en representación del Ejecutivo ante la ausencia de Rodrigo Chaves. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mary MuniveAusencia de Chaves en acto de 15 de setiembreRodrigo ChavesAlcalde Diego Miranda
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.