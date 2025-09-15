El País

Mascaradas, bandas y trajes típicos llenaron de fiesta a Heredia este 15 de setiembre

Vea las imágenes y videos del ambiente que vive Santo Domingo de Heredia durante los desfiles conmemorativos de la Independencia

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Desfiles Heredia
Santo Domingo de Heredia llenó sus calles con desfiles, bailes típicos, y las tradicionales mascaradas. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Día de la IndependenciaCosta RicaDesfilesHeredia15 de setiembre
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.