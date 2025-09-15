Mascaradas, bandas y trajes típicos llenaron de fiesta a Heredia este 15 de setiembre

Santo Domingo de Heredia llenó sus calles con desfiles, bailes típicos, y las tradicionales mascaradas.

Pese al cielo nublado y con tintes de lluvia, las calles de Santo Domingo de Heredia se llenaron de música, color y tradición este 15 de setiembre, cuando mascaradas, bandas estudiantiles y trajes típicos se convirtieron en los protagonistas de las celebraciones patrias.

La alegría de los desfiles se reflejó entre enaguas coloridas, ritmos contagiosos al son de la marimba y el entusiasmo de quienes participaron en la celebración patria.

Aquí puede ver los videos e imágenes que muestran cómo se vivió el ambiente en la provincia.

Santo Domingo se engala de los colores patrios en este día de la Independencia

Estudiantes y vecinos lucen trajes típicos que llenan de alegría las calles de Heredia durante el desfile del 15 de setiembre. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Enaguas y trajes típicos deslumbran mientras los participantes avanzan por las calles de Santo Domingo. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Entre las enaguas coloridas, se asoman las tradicionales mascaradas. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Los colores de las enaguas típicas fueron el contraste de los cielos nublados en los desfiles de Santo Domingo de Heredia. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)