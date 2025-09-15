Mascaradas, bandas y trajes típicos llenaron de fiesta a Heredia este 15 de setiembre

Pese al cielo nublado y con tintes de lluvia, las calles de Santo Domingo de Heredia se llenaron de música, color y tradición este 15 de setiembre, cuando mascaradas, bandas estudiantiles y trajes típicos se convirtieron en los protagonistas de las celebraciones patrias.
La alegría de los desfiles se reflejó entre enaguas coloridas, ritmos contagiosos al son de la marimba y el entusiasmo de quienes participaron en la celebración patria.
Aquí puede ver los videos e imágenes que muestran cómo se vivió el ambiente en la provincia.
Santo Domingo se engala de los colores patrios en este día de la Independencia
Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.
