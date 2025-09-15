San José se llenó de colores y patriotismo en los desfiles del 15 de setiembre

Bandas, mascaradas y trajes típicos rememoraron la firma del Acta de Independencia de 1821, que liberó al país y a otros territorios de Centroamérica del dominio español.
El ambiente festivo se extendió por toda la capital, con música, entusiasmo y fervor cívico que contagiaron a cientos de personas, convirtiendo la celebración en un homenaje a la historia y a las tradiciones que aún preservan la identidad nacional.
Aquí puede ver algunos de los videos y fotografías que captaron momentos de los desfiles en el cantón central josefino.
Así se ven los desfiles por el Día de la Independencia en la capital del país
Liras, tambores, escoltas y abanderados son parte de los grupos que desfilan al ritmo de la música este 15 de septiembre
Así se ven parte de los desfiles por la Independencia de Costa Rica
