San José se llenó de colores y patriotismo en los desfiles del 15 de setiembre

Al ritmo de las marimbas, estudiantes llenaron las calles de San José de música típica en medio de las festividades por el 15 de setiembre.

Las calles del centro de San José se llenaron de color y alegría este 15 de setiembre, cuando la Avenida Segunda se transformó en escenario de los desfiles patrios que conmemoran los 204 años de independencia de Costa Rica.

Bandas, mascaradas y trajes típicos rememoraron la firma del Acta de Independencia de 1821, que liberó al país y a otros territorios de Centroamérica del dominio español.

El ambiente festivo se extendió por toda la capital, con música, entusiasmo y fervor cívico que contagiaron a cientos de personas, convirtiendo la celebración en un homenaje a la historia y a las tradiciones que aún preservan la identidad nacional.

Aquí puede ver algunos de los videos y fotografías que captaron momentos de los desfiles en el cantón central josefino.

Así se ven los desfiles por el Día de la Independencia en la capital del país

Cientos de personas atendieron los desfiles en San José centro. Algunos de ellos llevaban sombreros tradicionales con el nombre de Costa Rica y su bandera. (John Durán/John Durán)

En los desfiles conmemorativos de la Independencia participaron estudiantes de diferentes escuelas y organizaciones. (John Durán/John Durán)

Este lunes 15 de setiembre, cientos de niños asistieron a los desfiles de la Independencia. (John durán/John Durán)

Desfiles conmemorativos de la Independencia en la Avenida Segunda, San José. (John Durán/John Durán)

Dos personas se escudan de los rayos del Sol en medio del desfile por el 15 de setiembre en la Avenida Segunda, San José. (John Durán/John Durán)

Liras, tambores, escoltas y abanderados son parte de los grupos que desfilan al ritmo de la música este 15 de septiembre

Los participantes de las bandas en el desfile por el 15 de setiembre llevaban sus partituras y sus instrumentos preparados para llenar las calles josefinas de música tradicional. (John Durán/John Durán)

Cientos de niños participaron este 15 de setiembre en los desfiles patrios. Con enaguas de colores bailaron por las calles josefinas. (John Durán/John Durán)

Bandas desfilaron al son de la música costarricense en los desfiles conmemorativos de la Independencia. (John Durán/John Durán)

Múltiples abanderados desfilaron por la Avenida Segunda en San José este lunes 15 de setiembre. (John Durán/John Durán)

Bandas de estudiantes llenaron de música tradicional las calles de San José durante los desfiles de la Independencia. (John Durán/John Durán)

Bajo un fuerte Sol, cientos de personas se reunieron para observar los desfiles este lunes 15 de setiembre. (John Durán/John Durán)

Las mascotas también disfrutaron de las celebraciones patrias este 15 de setiembre en San José centro. (John Durán/John Durán)

Así se ven parte de los desfiles por la Independencia de Costa Rica

Con banderas en su rostro, las personas participaron de los desfiles de Independencia en San José. (John Durán/John Durán)

Las mascaradas también formaron parte de los desfiles tradicionales de la Independencia en San José. (John Durán/John Durán)

Niños desfilaron y mostraron los colores típicos de Costa Rica durante la celebración en San José. (John Durán/John Durán)

En medio del bullicio de los desfiles, algunos niños descansaban mientras observaban las bandas y mascaradas. (John Durán/Joh)

Banderas ondeantes desfilaron por las calles de San José durante las fiestas de la Independencia. (John Durán/John Durán)

Enaguas típicas coloridas se robaron la atención de cientos de espectadores en las calles de San José centro. (John Durán/John Durán)

Con cintas coloridas, niños apoyaron y celebraron los desfiles en San José. (John Durán/John Durán)

Muchas personas se vistieron de rojo y con elementos alusivos a la Independencia para ver los desfiles en San José centro. (John Durán/John Durán)

Espectadores de los desfiles en la Avenida Segunda, San José. (John durán/John Durán)

Cientos de niños participaron y disfrutaron de los desfiles este 15 de setiembre. (John Durán/John Durán)