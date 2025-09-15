El País

San José se llenó de colores y patriotismo en los desfiles del 15 de setiembre

Vea imágenes y videos de la celebración de los 204 años de Independencia de Costa Rica con un desfile patrio en San José

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Desfiles SJ
Al ritmo de las marimbas, estudiantes llenaron las calles de San José de música típica en medio de las festividades por el 15 de setiembre. (John Durán/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Día de la Independencia15 de setiembreDesfilesSan José
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.