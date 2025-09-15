El País

Rodrigo Chaves justifica atrasos en construcción de nuevo hospital de Cartago

Mandatario alega que proyecto iba a poner en peligro a los pacientes y tenía un sobreprecio, algo que ya desmintió la CCSS

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas y Fernanda Matarrita Chaves
Actos cívicos, Consejo de Gobierno ampliado y llegada de la antorcha
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, en la sesión del Consejo de Gobierno que se realizó este 14 de setiembre, en Cartago. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nuevo Hospital de Cartago
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.