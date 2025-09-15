Rodrigo Chaves justifica atrasos en construcción de nuevo hospital de Cartago

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, en la sesión del Consejo de Gobierno que se realizó este 14 de setiembre, en Cartago. Foto:

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, justificó los atrasos en la construcción del nuevo Hospital de Cartago, que se prevé que inicie el próximo 3 de octubre.

“Contrario a lo que dicen algunos, este gobierno quería un nuevo hospital para Cartago”, afirmó Chaves, la noche de este domingo, durante su discurso en la tradicional sesión solemne del Consejo de Gobierno, que se realizó en la provincia brumosa, en el marco de la conmemoración de los 204 años de vida independiente.

Alegó que su intención era no “poner en peligro la vida de los pacientes al construirlo en un terreno peligroso”, y que no iba a permitir “un sobreprecio”.

Sin embargo, el nuevo centro médico se construirá en el mismo terreno, en El Guarco, que él cuestionó por presuntas condiciones inadecuadas. Un argumentó que después desmintió la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Incluso, en una ocasión, hasta utilizó documentos equivocados para exigir un cambio de sitio.

En otra ocasión, el actual Gobierno adujo falta de financiamiento. Eso ocurrió en marzo del 2023, cuando la Junta Directiva de la CCSS suspendió la construcción de nuevos centros de salud —incluido el de Cartago— y la adquisición de nuevas propiedades, bajo el alegato de que era necesario garantizar la sostenibilidad financiera de la institución.

Este nuevo hospital verá la luz luego de que, el pasado 11 de setiembre, la Contraloría General de la República (CGR) avalara la contratación de la constructora Van Der Laat y Jiménez S. A..

Ese día, el órgano contralor refrendó el contrato entre la CCSS y esa compañía por $394,9 millones (¢198.299 millones, aproximadamente), más $4 millones (¢2.008 millones), para trabajos de contingencia.

“Con dolor, sí, con dolor de ver lo que pasó con la adquisición del terreno, con dolor de ver lo que pasó con la adjudicación y el precio de esa obra, ya vamos a empezar la construcción, mientras tanto nosotros seguiremos liberando, independizando a Costa Rica cada vez más”, aseguró el mandatario.

La construcción del nuevo Hospital de Cartago iniciaría en el próximo 3 de octubre, anunció la CCSS. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alcalde pide avance en construcción

De previo al discurso de Chaves, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, urgió que la construcción del nuevo hospital avance y que, mientras se edifique, “se den mejoras en las áreas de salud y los Ebáis”.

“Que no solo eviten la saturación de las salas de emergencia, sino también garanticen atención oportuna y eficiente a la población”, recalcó Redondo, quien además pidió llegar a un acuerdo con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), para regular los cobros del servicio de agua.

Al tiempo que rogó para que se escuche el clamor de los agricultores, se mejore la calidad de la educación y se trabaje en programas represivos en materia de seguridad.

Nueva carretera a Cartago

Por otra parte, este domingo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), aprobó una iniciativa privada que permitirá avanzar en la licitación de la ampliación y mejora de la carretera Florencio del Castillo, que comunica San José con Cartago. La inversión inicial sería de $614 millones.

Al respecto, Chaves aseguró que sería el viaducto más grande de la historia, que iniciará en la rotonda de las Garantías Sociales y que será de seis carriles.

También anunció que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) ya adjudicó el tramo del tren que llega hasta Paraíso de Cartago.