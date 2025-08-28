Rodrigo Chaves publica agradecimiento a diputados de oposición por presupuesto para cárcel

El presidente Rodrigo Chaves mandó a publicar, en las redes sociales de Presidencia, un agradecimiento a los diputados que aprobaron un presupuesto extraordinario de ¢7.870 millones para la construcción de una nueva cárcel. En la conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario agradeció a los legisladores oficialistas y de la oposición que forman parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios por el trámite. Se trata de:

Paulina Ramírez , del Partido Liberación Nacional (PLN)

, del Partido Liberación Nacional (PLN) Luis Fernando Mendoza , del Partido Liberación Nacional (PLN)

, del Partido Liberación Nacional (PLN) José Pablo Sibaja , de Nueva República (PNR)

, de Nueva República (PNR) Jonathan Acuña , del Frente Amplio (FA)

, del Frente Amplio (FA) Pilar Cisneros , de Progreso Social Democrático (PPSD)

, de Progreso Social Democrático (PPSD) Alexánder Barrantes, de Progreso Social Democrático (PPSD)

“Reconozco y agradezco a la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso que aprobó un presupuesto extraordinario que contiene el 40% de lo que nos va a costar esta cárcel y, con esto, ya podemos empezar la licitación, muchas gracias a los diputados miembros de esa comisión”, dijo Chaves.

Seguidamente el mandatario le pidió al ministro de Comunicación, Arnold Zamora, publicar en Facebook un “recuadro” con los nombres.

Rodrigo Chaves pidió publicar lista de diputados que aprobaron presupuesto para nueva cárcel. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla)

Durante la rueda de prensa de este miércoles, el Gobierno además dio a conocer los detalles del nuevo centro de contención, el cual según indicaron se ubicará dentro del Centro Penitenciario La Reforma y tendrá capacidad para 5.100 privados de libertad.

Según el detalle dado a conocer por el Ejecutivo, el nuevo centro penal tendría un costo de $34 millones. Los recursos faltantes se incluirían en el presupuesto del próximo año.